La Sinfónica celebra sus 75 años de vida con la novena Sinfonía de Beethoven

Este sábado 29 de julio desde las 20.30 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) prepara un concierto de gala en el marco de su 75° aniversario. La novena Sinfonía de Beethoven sonará en el encuentro, que será con entrada libre y gratuita.El organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará este concierto especial bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik. El mismo se llevará a cabo en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en calle San Martín 15 de la capital provincial.En la oportunidad participarán como invitados especiales las y los solistas vocales Susana Calgaris, Rocío Arbizu, Gastón Oliveira y Enrique Gibert, además de la participación de Mixturas Ensamble y el Coro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Uader cuya preparación estuvo a cargo de Juan Sebastián Barbero. Se interpretará a Astor Piazzolla, Fuga y Misterio; y a L.V. Beethoven, Sinfonía No. 9 Coral.Como se viene realizando en oportunidades anteriores, el concierto se trasmitirá en vivo por AM 1260 LT14 Radio Nacional General Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar.La creación de la Orquesta Sinfónica entrerriana surgió en el marco de la intensa política cultural desplegada por el entonces gobernador Héctor Maya a partir de 1946. Maya provenía de la organización Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (Forja) en la que militaban Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros, y fue una de las organizaciones que impulsaron la candidatura presidencial de Juan Domingo Perón en 1945.El decreto de creación de la Orquesta, del 30 de junio de 1948, considera “que el cultivo de la música y de los sentimientos que ella desarrolla, ha sido efectuado por todos los pueblos civilizados del mundo, siendo la organización de conjuntos Orquestales para muchos de ellos, una de las preocupaciones del diario vivir; que la afición por las altas manifestaciones del arte, no solo contribuye a despertar el amor hacia los valores estéticos, sino que es factor coeducador de la voluntad y el carácter.” Señala entonces “que en consecuencia, la constitución de una Orquesta Sinfónica como la que se interesa, será un valioso aporte para la elevación cultural de nuestro medio.”Aunque la OSER fue oficialmente creada en 1948, tiene antecedentes en diferentes grupos y ensambles que surgieron en Paraná a principios del siglo XX. Durante sus primeros años fue dirigida por Francisco Garcilazo, Severo Sánchez, Eugenio Orlando y Armando Bariglola. A partir de 1954 asumió la dirección el Maestro Oscar Giúdice, quien condujo el organismo durante 20 años, siendo sucedido respectivamente por José Carlos Carminio Castagno y Reinaldo Zemba, quien fue director de la Orquesta durante 32 temporadas. En marzo de 2010 el Gobernador de la provincia, Sergio Urribarri designa al maestro Luis Gorelik como Director Artístico de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, quien se desempeña como tal hasta la fecha.La OSER se destaca entre las orquestas argentinas por su permanente compromiso con el público de su provincia, habiendo mantenido durante toda su historia una continua presencia en todas las locaciones del territorio entrerriano. Esta actividad se incrementó a partir del año 2010 con el inicio del programa La Sinfónica Para Todos. Desde entonces, el organismo orquestal ha efectuado conciertos en Diamante, Gualeguay, Victoria, María Grande, La Paz, Crespo, Villaguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, Federal, Basavilbaso, Villa Libertador General San Martín, Gneneral Galarza, Colón, Nogoyá, Gral. Ramírez, Rosario del Tala, Larroque y San José.También se ha presentado en distintos lugares del país, como la ciudad de Buenos Aires, donde ha brindado conciertos en el Teatro Colón, Tecnópolis y el Centro Cultural Kirchner; y en Ushuaia (año 2014).En 2013 y con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la OSER grabó el CD titulado Poema fluvial, el cual incluye tres obras sinfónicas inspiradas en el río Paraná y que recibió ese mismo año el Premio Gardel al Mejor CD de Música Clásica. En 2018, en su 70 aniversario, y en un trabajo conjunto con el Instituto Provincial del Seguro de Entre Ríos (IPSER) la Orquesta Sinfónica recibió a artistas invitados de nivel internacional tales como Martha Argerich, Chango Spasiuk, Rafael Gintoli, Nahuel Penissi, Rolando Goldman, Gabriel Said y Eduardo Isaac entre otros.En 2019 recibió las siguientes distinciones: Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, otorgado por el Senado de la Nación Argentina, en reconocimiento a su trayectoria de más de 70 años y el Premio Konex, Diploma al Mérito, como Mejor Orquesta de la década en el período que va de 2009 a 2018.