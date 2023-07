Bebía agua con nafta sin saberlo: complicó su salud y ahora exige justicia

Su vida hoy

Hoy su vida cambió para siempre, pero no baja los brazos. Está fuerte a pesar de las complicaciones y desea tener justicia por su caso. Todo comenzó por una estación de servicio ubicada en calle General Galán e Isidoro Rossi, que da en diagonal con su casa y se corroboró que venía desde allí. Su familia admite que “por una cuestión de pendiente o ubicación geográfica fue ella la que recibió mayor carga de químico en el agua”.Sus sobrinas, Florencia y Sabrina, hablaron cony reafirmaron cuál es el propósito de dar a conocer la trágica historia suya: “. Se llevó la vida de la flaca y ninguno de los responsables ha aparecido. No podemos creer lo lerdo que es el sistema judicial, no podemos creer la desidia que hubo en todo esto. Por más que nada le vaya a devolver a ella todos estos años, al menos que se haga público y que no le vuelva a pasar a nadie más. Que se hagan los controles, que se legisle y que se cumplan. Si se cumplieran las cosas como deberían ser, no estaríamos acá en este momento”.Sobre el inicio de los síntomas, una de las familiares relató: “”.Sobre algunos de los inconvenientes que comenzó a afectar su vida, sostuvo: “que, cualquier producto químico como la lavandina y la pintura le generaba una reacción sumamente agresiva en sus vías respiratorias”.Posteriormente, los estudios dieron a conocer qué pasó una vez de la aparición de esas secuelas: “A raíz de ella, fue sometida a un montón de estudios de análisis. La vieron muchísimos profesionales y en manos de una toxicóloga que la vio en ese momento,”.La vida para Graciela cambió totalmente y así lo reflejaron sus sobrinas a Elonce: “y eso para ella es muy difícil de llevar y para nosotros muchísimo más”.Asimismo, reconocieron que hubo algunos vecinos que pasaron por una situación familiar: “Hubo otros vecinos que en su momento, no sé si denunciaron, pero manifestaron una especie de síntomas. Quizás no tenían los mismos, pero tenían menor cantidad. Nosotros nos ocupamos de ella y cada uno siguió por su rumbo. No sabría decirle el estado de salud de los vecinos. En su momento, una de las vecinas estaba más afectada también e inició un camino legal, pero no sé en qué repercutió”.Para cerrar, volvieron a afirmar el deseo de Graciela: “Tiene momentos en los que está tranquila y momentos en los que la angustia y el cansancio la puede. Pero. Ella va a poner todo de sí para salir de esto de la mejor forma posible. Por ese mismo motivo, vamos a poner todo de nosotras para que se haga justicia”.