“Aguinaldo buscaba la querencia”: La historia del caballo que nadó a la isla

“La aventura de Aguinaldo”

El origen del particular nombre

Hace unos días las cámaras de Elonce captaron a un caballo que cruzaba nadando el río Paraná desde la costa de la capital entrerriana hasta la isla. El animal había sido visto en la arena de la ribera paranaense y luego tomado realizando un gran esfuerzo para poder traspasar el caudaloso canal y continuar su recorrido.dialogó con el dueño del animal, Edgardo Lemos, quien detalló que el caballo se llamay contó por qué creen que cruzó hasta la isla.El hecho ocurrió el miércoles por la mañana y según Lemos, Aguinaldo “estaba en la zona de la ribera porque queríamos emprolijarlo para este más presentable para una fiesta criolla que teníamos el domingo, por eso lo trajimos del campo”.Aguinaldo es un caballo al que la familia Lemos cuida y le tiene muchísimo aprecio. “Ese miércoles me hice mates y cuando prendí el televisor veo un caballo cruzando el río y se me ocurrió ir a ver si se trataba de Aguinaldo, al llegar al lugar donde lo tenía, veo que el caballo ya no estaba”, dijo y en tono de risas agregó: “Aguinaldo se fue y ni lo vimos”.Lemos dijo que dicha situación captó la atención de pescadores que estaban ahí al igual que, de las personas que vieron Elonce y llamaron a Prefectura, quienes es asistieron al lugar para ayudar a que el animal llegue a la isla.“Aguinaldo se fue buscando la querencia, donde él vivía antes y llegó hasta el río. Nuestro caballo nació en la isla, lo comparamos de potro y llevamos a un campo, por eso creemos que al soltarse su instinto fue buscar el agua”, expresó el dueño al resaltar que “tuvimos suerte que lo enfoquen las cámaras de Elonce ese día por suerte aguinaldo se fue y volvió”.Lemos detalló que cuando vio al caballo que cruzaba hasta la isla se preocupó mucho porque “es un terreno difícil y temíamos miedo que le pase algo. Aguinaldo nada muy bien y cuando lo encontramos lo notamos muy asustado: al vernos estaba relinchando y nos siguió inmediatamente”. Y agregó que lo cruzaron a la ciudad a nado y guiado por una lancha.Lemos contó que a toda su familia le gustan los caballos y están vinculados al río y al cuidar animales: “mis abuelos y tíos siempre trabajaron de esto, es algo que llevo en la sangre y se lo transmití a mis hijos, quienes cantan tocan el acordeón y demás”Lemos trabaja en la municipalidad y contó que su hijo hace tiempo que quería tener un caballo y familia comenzó a ahorrar para poder comprarle uno, pero les falta un poco de dinero, “un día le dije, es por ello que cuando lo pudieron tener su hijo le puso ese nombre.“Cuando al caballo le decís, el reacciona y se acerca, es increíble y muy cariñoso. Después de la aventura, el domingo Aguinaldo participó de una activad tradicionalista “Estaba muy prolijito. Queremos que Aguinaldo no se vaya más. Volvió sano y salvo, fue una aventura”.