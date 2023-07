Dicen que no se debió remolcar a infractora atrincherada y apoyan a inspectores

Paraná Conductora en doble infracción se atrincheró para evitar el secuestro del auto

. Ante la negativa de la conductora a descender del auto, el rodado fue traslado por la grúa -con ella en su interior- desde la intersección de calles 25 de Mayo y 9 de Julio, hasta el depósito municipal ubicado en Cinco Esquinas en Paraná.consultó al secretario municipal de Tránsito cómo se desarrolló el accionar de los inspectores y se confirmó que personal de la grúa no debió haber trasladado el auto con la mujer en el interior del habitáculo.“Ante el requerimiento de los inspectores de Tránsito por la infracción, porque, se acercó la grúa y, cuando se hizo el control, se constató que”, explicó ael secretario municipal de Tránsito, Miguel Ángel Paredes.Y continuó: “Se solicitó la presencia del personal policial y, en primera instancia, se trata de que esta situación cese; en caso que esto no ocurra, se le da intervención al fiscal en turno porque se está antey por eso interviene la Justicia”.De acuerdo a lo que confirmó Paredes, “el fiscal dispuso la intervención de la Policía para el cese de la situación”, cosa que no ocurría porque la conductora permanecía atrincherada en el interior del auto. “En ese momento, se presentó, quien habló con el personal policial yy, a posteriori, Policía recibió una comunicación del fiscal indicando que el hombre había presentado en Fiscalía una documentación que lo habilitaba a poder conducir el vehículo”, especificó el secretario municipal de Tránsito.Según lo señaló Paredes, la mujer incurrió en tres infracciones a la ley nacional de Tránsito: mal estacionamiento, carnet vencido en febrero del 2021 y el vehículo no tenía la chapa-patente colocada.“La intervención y el proceder (de los inspectores) fueron correctos en relación al labrado de la multa por las infracciones”, aclaró.Paredes confirmó que. Y respecto al monto de la multa, éste será determinado por el Juzgado de Faltas.Consultado a Paredes sobre la situación por la cual la grúa municipal trasladó el auto con la mujer adentro, éste indicó: “Es una situación que tratamos de dilucidar y se le pidieron los informes al fiscal para determinar qué pasó en ese ínterin, entre la presencia del esposo en el lugar del hecho y ante Fiscalía, y la orden que el fiscal dio como orden contraria a Policía”. “Es una situación en investigación para corregir y tomar las medidas que haya que tomar para con el personal actuante”, reconoció al respecto.De hecho, el secretario municipal reconoció que“El personal deberá esperar la resolución que se tome a través de la intervención de la Policía de Entre Ríos, que tomó contacto con la autoridad judicial”, acotó en ese sentido.También hizo referencia a una situación similar que ocurre durante losque resultan positivos para los conductores. “Si el conductor da positivo al control de alcoholemia, pero tiene un acompañante con carnet habilitado y el test le da 0, automáticamente, se retira con el vehículo; pero la multa sí se confecciona”, explicó Paredes.Y estimó que la conductora atrincherada “debería haber entregado el vehículo y que lo maneje la persona que tenga el carnet habilitado para hacerlo”.