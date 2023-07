Conductora en doble infracción se atrincheró para evitar el secuestro del auto

Una mujer se atrincheró en el interior de su vehículo luego de que inspectores se lo retuvieron por una doble infracción a la ley nacional de Tránsito. Ante la negativa de la conductora a descender del auto, el rodado fue traslado por la grúa –con ella en su interior- desde la intersección de calles 25 de Mayo y 9 de Julio hasta el depósito municipal ubicado en Cinco Esquinas en Paraná.



De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, la mujer incurrió en dos infracciones: mal estacionamiento y carnet vencido en febrero del 2021.



Y en el ingreso al playón del depósito municipal se produjo un nuevo inconveniente porque está prohibido ingresar un vehículo con una persona en el interior, con lo cual, el rodado quedó en el límite entre la vereda y el acceso al estacionamiento.



“Me voy a quedar arriba del auto porque es injusto lo que me hicieron. Reconozco la infracción por tener el carnet vencido, pero que no me lleven el auto”, sentenció la conductora a Elonce. Y expuso que había estacionado su vehículo en una ochava.



“Las infracciones están bien y se habían solucionado en el lugar porque presenté la documentación de la chapa-patente y reconocí las multas, pero me dijeron que al vehículo lo tenían que llevar al corralón municipal siendo que ya estaba todo chequeado”, explicó el esposo de la conductora atrincherada.



Y continuó: “Una inspectora me dijo que el fiscal dispuso que el vehículo fuera trasladado con mi esposa adentro; por tal motivo, yo hablé con él porque no me dejaban mover el vehículo porque les habían dicho que yo no tenía carnet de conducir”.



“Cuando le mostré mi carnet de conducir, él llamó y ordenó que inmediatamente dispongan la libertad de movimiento del vehículo, pero mi señora resiste a bajarse del auto”, expuso el hombre.



“La trasladaron a mi señora arriba del vehículo y no quiere bajarse pese a que le pedí, inclusive por su problema de salud”, indicó el marido de la conductora atrincherada y reconoció: “Mi señora no quiere ceder al pedido para bajarse del auto”.



Para el hombre, los inspectores de Tránsito “no le están dando cumplimiento a lo ordenado verbalmente (por el fiscal) para que se libere el vehículo”.



En ampliación.-