Largas filas por un turno en el Carrillo: médicos atienden 50 pacientes por día

Vuelven a registrarse largas filas para tramitar un turno para la atención médica en el centro de salud "Dr. Ramón Carrillo", ubicado en barrio San Martín de Paraná.pudo saber que se entregan 50 turnos por día, pero la demanda es mayor y son muchos los pacientes que a diario se quedan sin su atención programada.Los pacientes destacan y agreden la atención de los profesionales médicos, pero debido a las bajas temperaturas que se registran, pusieron en evidencia lo complicado que se torna la espera desde las 5.30 de la mañana para solicitar un turno ante la Administración del Carrillo."Siempre hay mucha gente y sobre todo los días lunes", contó auna mujer que iba a solicitar un turno para el cardiólogo para su hijo. "Cada vez viene más gente al centro de salud, quizás sea por el invierno", estimó al respecto."Los profesionales son excelentes, pero hay que mejorar el sistema de entrega de turnos", demandó la mujer.Otra que iba a tramitar un turno para el obstetra, mencionó que una señora estaba desde las 5.30 de la mañana esperando para que le den un turno y todavía no la habían atendido. "Las responsables de otorgar los turnos demoran mucho; otorgan los 50 turnos y queda gente esperando", cuestionó. "La guardia no funciona bien y es un desastre la atención", sentenció.

"Esperamos desde las 7.30 y no nos podemos ir sin un turno"

"Es una vergüenza que nos hagan esto, sobre todo por los adultos mayores y los chicos", denunció una mujer que esperaba a solicitar un turno para el dentista. "Los médicos son buenísimos, pero el drama es en la ventanilla", cuestionó al poner en evidencia al personal de Administración del Carrillo."Esperamos desde las 7.30, pero nos dijeron que ya dieron los 50 números y que no hay más turnos. Mañana tendré que volver a intentar, pero trabajo y no voy a poder venir", lamentó otra mujer."La atención es muy buena pero el problema es solicitar un turno porque hace mucho frío para hacer la fila, hay personas mayores que no pueden estar desde las 7 hasta las 9 sin tomar nada", expuso y remarcó: "Somos agradecidos de la atención de los médicos pero el sistema de turnos es un desastre".