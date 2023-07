Recuperaron a “Artiom”, el perro que habían robado en Paraná

Sociedad Ofrecen recompensa para dar con el paradero de un perro en Paraná

Apareció la mascota

Días atrás, un perro American Bully se había escapado de una vivienda ubicada en la zona de calles República del Líbano y Burmeister, de Paraná.que todo ocurrió cuando su hermano y su madre entraron con el auto al garaje. Mientras estaban cerrando el portón, el animal se escapó.“Me enteré que al perro se lo habían llevado a la casa de enfrente de donde vivo yo. Luego se lo dieron nuevamente a una pareja, que lo andaba ofreciendo para venderlo”, sostuvo y confirmó: “hice la extensión de la denuncia con una filmación que me dieron en la escuela que está atrás del club Sportivo Urquiza. Ahí se ve a la pareja que se había parado justo sobre el portón de casa”.Tras varios días buscando al perrito, que se llama “Artiom”, este sábado por la tarde pudo recuperarlo.“Me llamó un chico que dijo que lo había comprado a una pareja que iba en un carro. Por la descripción qué me dio de esta pareja, coincide con la pareja que se ve en el video que presenté en la denuncia”, contó aA las 18.30 recibió el llamado y a la media hora ya tenía al perro en su casa. “Le pagué 10 mil pesos, porque supuestamente lo compró a ese precio”, dijo.Si bien se mostró feliz por tener a su mascota con él, comentó que el animal no volvió en buenas condiciones de salud. “Empezó a vomitar piedras y lo que parecía un cartílago crudo. Lo llevé al veterinario y le puso dos inyectables. El diagnóstico es que estaba mal del hígado y estómago, por lo que comió estos días”, indicó.