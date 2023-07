Se espera más de 1500 deportistas en Paraná para los Juegos Evita provinciales

Más de 1500 deportistas de 16 departamentos de la provincia llegarán a la capital provincial. Desde el 26 de julio habrá competencias de diferentes disciplinas deportivas. Los ganadores clasificarán a la instancia nacional.



Desde el miércoles 26 de julio al viernes 28 habrá encuentros de fútbol 11 femenino y fútbol 7 mixto.



El acto inaugural para estas disciplinas se realizará el miércoles 26 de julio a las 19 horas en el gimnasio cerrado del club Patronato.



Por su parte, desde el lunes 31 del corriente al miércoles 2 de agosto habrá competencias de handball playa, rugby, natación y futsal.



El acto de recibimiento de las delegaciones será el lunes 31 de julio a las 19 horas en el club Paracao.



Los equipos participantes buscarán el pasaporte a la etapa nacional que se desarrollará en Mar del Plata.



Cronograma de competencias



Del 26 al 28 de julio:



Fútbol 11 femenino Sub 14



Fútbol 11 femenino Sub 16



Fútbol 7 mixto Sub 14



Lugar: Complejo Chapino







Del 31 de julio al 1° de agosto:



Handball playa femenino Sub 16



Handball playa masculino Sub 16



Lugar: Polideportivo Arenas del Balneario Thompson.







Rugby femenino Sub 16



Rugby masculino Sub 16



Lugar: El Plumazo





Natación femenino Sub 14



Natación masculino Sub 14



Lugar: Club A. Estudiantes - Sede central





Del 31 de julio al 2 de agosto:



Futsal femenino Sub 15



Futsal masculino Sub 15



Lugares: Colegio Don Bosco, Club Neuquén y Sociedad Unión Árabe