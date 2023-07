Murió Juan “Nacho” Acebal, voz del estadio Mundialista de Sóftbol de Paraná

, había brindando detalles sobre el amor por el deporte y lo que para él significaba “Ser la voz del Estadio”.

. Fue un referente en todo los relacionado a ese deporte en la capital entrerriana, ocupó el cargo de presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol, Secretario de la Confederación Argentina de Sóftbol y manager de la Selección Argentina de Sóftbol mayor. Además, tenia de profesión abogado, que ejerció por más de 50 años.La lamentable noticia fue confirmada por referentes del deporte local. En el Torneo Panamericano de Softbol del 2022, , “Nacho” Acebal en declaraciones a Eonce“Es un placer enorme hacer esto; estoy desde 1989 en esta cabina. Imagínense lo que es poder estar disfrutando de este torneo en este lugar, que es mi casa, el estadio mundialista y con la enorme adhesión del público de Paraná. Uno se pone como anfitrión, hay que presentar a quiénes vienen de otro lado, ‘tirarles’ un saludito. Y observando el juego de Argentina que es superlativo”, había indicado Acebal a Elonce.A “Nacho”, como todos lo conocen, le toca hacer “el comentario; lo que se dice de diferente al juego mismo.y hoy somos campeones mundiales y panamericanos vigentes”.Mencionó que en el equipo de trabajo “están además 'dos estrellas' del softbol local que son Felipe Boriotti y Nicolás Vitior, que tienen mucho mundo softbolístico en la cancha, jugando, y están también haciendo lo que estamos realizando en estos momentos con Alejandro”.“Yo voy dejando lugares, y estoy muy contento de que Alejandro, Felipe y Nicolás puedan hacer lo que hacen”, puso relevancia Acebal.“Nacho” fue muy querido en el sóftbol nacional. Con su labor fue uno de los pioneros en el desarrollo local. Según había indicado, Acebal comenzó a incursionar en el sóftbol cuando estaba en el tercer año del secundario de la escuela Comercio Nº1 de Paraná. “El profesor de ese momento nos enseñó mucho del sóftbol. Desde ese momento me fui motivando para estar de manera natural en la dirigencia del sóftbol”.“TTengo esa capacidad de hablar con uno, con otro. Y en todos ámbitos que he estado he usado la facilidad de juntar personas y el diálogo”, había informado.