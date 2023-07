El nene rescatado de una pileta está bien: el relato del guardavida que lo salvó

El pasado miércoles, un niño quedó atrapado en una de las tomas de agua del sistema de filtrado de unas de las piletas del Club Atlético Estudiantes y rápidamente fue rescatado. Le hicieron reanimación durante unos tres minutos y luego fue trasladado al hospital, encontrándose fuera de peligro.habló con Domingo, el guardavidas que se encontraba presente en el lugar y que le salvó la vida al pequeño Vitto, de 7 años.“Fue una situación muy difícil, muy fea”, manifestó el joven de Puerto Sánchez que se desempeña como guardavidas desde hace 18 años y trabaja en CAE y Talleres.Sobre lo ocurrido, relató que “la profesora me llamó a los gritos que el nene estaba ahí abajo, lo vi y me tiré. Era un filtro de la pileta que no chupa tanta agua, pero se ve que el nene metió el piecito y no lo pudo sacar, nosotros intentamos sacárselo y tampoco pudimos, entonces voy a la calera para apagar los motores, me metí de vuelta a la pileta y lo saqué”.“Los profes me contaron que el nene está muy bien, pero tiene pesadillas y se acuerda de todo lo que pasó”, dijo Domingo.En relación a su desempeño, el joven dio cuenta que “la situación de vida que me enseñaron mis padres me llevó a eso, a tratar de resolver la situación lo más rápido posible y bien”.Según contó, ha pasado por muchos momentos complicados en el río “que nos ayudan a replantearnos muchas cosas”. Entre ellos recordó cuando cruzaba el río con su hermana y los agarró una tormenta que los arrastraba. “Creo que gracias a lo que nos enseñaron nuestros padres, me permitió desenvolverme de esa forma, es la única respuesta que puedo tener, porque no hay curso ni capacitación que te enseñe a cómo actuar en esas situaciones, eso sólo te lo da la enseñanza de la vida”, reflexionó finalmente Domingo.Domingo es nieto de Dominga Ayala de Almada, referente de la cultura costera quien a los ocho años se afincó en Puerto Sánchez junto a su familia, provenientes de Colón.Músicos, poetas y pintores fueron cautivados por su sapiencia y sensibilidad y, así, se instituyó en motivo de composiciones que son parte ineludible del cancionero folklórico. Cultivó la hermandad con artistas como Linares Cardozo o Miguel Zurdo Martínez.En agosto del año pasado, Dominga presentó su autobiografía "Mujer de la costa", donde narra sus vivencias en el emblemático barrio de pescadores.La mamá de Domingo, el joven guardavidas, se llama Gloria y es muy conocida en el barrio costero ya que tiene un puesto de venta de empanadas de pescado, y en diálogo con, se mostró orgullosa y muy emocionada por su hijo. “Cuando vino y me contó lo del nene en la pileta, llorábamos juntos, él me dijo que tardó tres minutos en salvarle la vida a esa criatura”, expresó.