Edificio hace una semana que no tiene agua y usan manguera para llenar el tanque

Propietarios e inquilinos de un edificio de calle Alsina al 490, de Paraná, hace una semana que no tienen agua. Al respecto, uno de los damnificados, brindó detalles a Elonce sobre lo sucedido.“Pedimos una solución al propietario y al administrador, porque no tenemos ningún tipio de novedad ni se nos brindó una ayuda al respecto”, expresó un damnificado, Emanuel, a Elonce destacar que en el edificio hay 15 departamentos.Cabe destacar que en la vereda del edificio hay un arreglo que realizó personal municipal. “Obras Sanitarias vino hace dos días y constató que no hay problemas desde la calle al edificio; entonces se estima que el problema está dentro del edificio”, dijo al comentar que “el sanitarista, que se contrató, comunicó que desde el edificio hay un problema de presión y deberían agregar una nueva cañería”.En este sentido, destacó que “Estamos con una manguera que llega hasta el tanque, y bombera el suministro a los departamentos. Es algo muy incómodo. En la zona hay adultos mayores que están muy incomodos con la situación y además con este día de humedad es muy complejo”.En este sentido, señaló que necesitan una solución para “volver a contar con el suministro de manera normal”