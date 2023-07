“Yo no miento”, dijo Gainza y exhibió documentación que lo acredita como abogado

El precandidato a intendente de Paraná, Emanuel Gainza, lamentó que “a 20 días de las elecciones estemos perdiendo el tiempo en discutir estas cuestiones con todos los problemas que tiene Paraná”. Lo dijo en referencia a las versiones en torno a que no sería abogado. Sostuvo que “hay una campaña sucia” y que “la vieja política busca estas herramientas para desprestigiar y sacarnos el foco”.Recordó que en su momento “respondí con un tuit porque creía que no tenía que darle más relevancia”.Acotó que estudió “primero en la Universidad de Paraná y terminé en Buenos Aires. Me tiraron huevos tras rendir Internacional Privado, que fue mi última materia”.En los estudios de, durante el programa, expuso “la acreditación del 100% de materias aprobadas y el analítico. Para que la gente no solamente tenga la certeza de que soy abogado, sino que yo no miento. Me recibí, terminé la carrera. Nunca tramité el titulo ni ejercí, porque nunca tuve la intención de trabajar como abogado. Lo he dicho en innumerables oportunidades. Siempre decidí dedicarme a la Política. Y hace 10 años vengo trabajando en un proyecto político para gobernar la ciudad”.“Hay una tradición política negativa que busca mentir y confundir para que la gente esté distraída y no discutir sobre temas que son centrales para Paraná, que es a dónde hay que poner el foco”, enfatizó.Lamentó que “concejales, funcionarios municipales, referentes y candidatos gasten tiempo, esfuerzos y recursos en este tipo de cosas. Ojalá pusieran las mismas ganas en ver cómo mejoran el sistema de transporte, cómo garantizan que en los centros de salud haya médicos, resuelven los problemas del agua en la zona sur”, por lo que reclamó que “la discusión se base en propuestas para que la gente pueda vivir mejor”.Por otra parte, el dirigente de Juntos por el Cambio expuso una iniciativa para revalorizar los galpones del puerto y el ferrocarril.“Necesitamos generar un desarrollo para el sector turístico. Tenemos dos grandes oportunidades para convertir espacios abandonados, que son reflejo de la decadencia, en puestos de trabajo”, dijo el precandidato a intendente.Explicó que “la iniciativa es convertir los galpones del Puerto Nuevo en un polo turístico que tenga gastronomía, bares; que le permita al sector privado invertir para generar puestos de trabajo. Queremos convertir un paseo peatonal para que se pueda caminar desde Sala Mayo por la dársena del Puerto y conectar con Puerto Sánchez”, a fondo proyecta “hacer un polo gastronómico de pescado, abriendo calles e iluminando, para que los restaurantes que hoy ya están instalados se conviertan en un producto para atraer turistas que tengan la experiencia de comer pescado de río”.Gainza afirmó que para ello “haremos una gran apertura a la comunidad para que las universidades y colegios puedan participar. Tenemos la firme decisión política de transformar el Puerto Nuevo y Puerto Sánchez en un polo turístico. En los terrenos del ferrocarril queremos hacer algo similar a lo realizado en Santa Fe para convertirlo en mercado de productos locales”, completó.