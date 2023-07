Sinónimo de buen comer: el emblemático comedor Munich en Aldea Brasilera

Exequiel Heim, es la segunda generación de propietarios del comedor Munich, uno de los más emblemáticos de la región, sinónimo de buen comer. Ubicado en Aldea Brasilera, el lugar comenzó como un bar y con el correr del tiempo se fue transformando en restaurant.“Surge el 8 de febrero de 1970 como un bar en la esquina opuesta adonde se encuentra actualmente. Lo inauguró mi papá y luego se sumó mi mamá”, cuenta Heim al microde, y agrega: “Mi papá siempre fue muy emprendedor, tenía muchas necesidades cuando era joven y tuvo la posibilidad de abrirlo muy humildemente y con los años fue creciendo”.En la década del 80 se transformó en comedor “gracias a que la empresa Techint, que hizo el cruce del gasoducto en la Aldea y no tenían lugar dónde comer (los obreros), y así surge la idea de poner el comedor. Hasta el año 1998 sólo teníamos la planta baja y luego se inaugura la planta alta”.“Por suerte hay mucha gente que nos elige de muchos lados de la provincia y del país. Se ha transformado como en un lugar de culto, debido a la atención que es muy buena, la abundancia y calidad de los platos y el precio que siempre es muy respetuoso con el cliente”, indica Heim y aclara “nos caracterizamos por la comida alemana y por otra carta de comida argentina”.En tal sentido, destacó que “todo se logra con mucha mano de obra, muchas de las cosas son producidas por nosotros y eso hace que seamos competitivos, estamos comprometidos con el negocio y eso se nota”.Finalmente, Heim mencionó que en el último tiempo, la imagen del alemán del Volga “se ha revalorizado. Antes no estaba tan bien visto, quizás era un poco discriminatorio. El dialecto se ha perdido bastante y es algo que es difícil de recuperar porque pasa de generación en generación de forma oral, yo estudie en un instituto el idioma oficial que no es lo mismo”. Es por ello que sueña con reabrir la escuelita de alemán que supo funcionar donde actualmente tiene su fábrica de cerveza artesanal, estilo alemán, obviamente.