Paro y manifestación de metalúrgicos en el Parque Industrial de Paraná

La Unión Obrera Metalúrgica no logró este miércoles llegar a un acuerdo con la cámara empresarial por una mejora salarial y realiza un paro de 48 horas en todo el país.En la ciudad de Paraná, los trabajadores del sector decidieron manifestarse en el Parque Industrial ante la falta de un acuerdo por salarios para los próximos meses, según dijo ael secretario adjunto de la UOM Entre Ríos, Hugo Galetto.“Estamos con un plan de lucha por 48 horas con movilización. Ayer se reunieron los paritarios a nivel nacional durante 12 horas y no se pudo arribar a un acuerdo y se decretó el paro”, indicó.Según explicó el gremialista, la UOM pide un aumento del 40 por ciento distribuido en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y el pago de 70.000 por el día del trabajador metalúrgico, que se conmemora el 7 de septiembre.“Las negociaciones están trabadas”, mencionó Galetto y dio cuenta que la medida de fuerza es sin concurrencia a los lugares de trabajo.“Un 90 por ciento de las industrias en Paraná han parado. La necesidad de los trabajadores es tener una recomposición de su salario porque están por debajo de la línea de pobreza”, acotó.En el parque industrial de Paraná hay 900 trabajadores metalúrgicos y 3000 a nivel provincial.“Las negociaciones están paradas y nos vemos en esta situación, es la única manera de lograr que se concrete lo que estamos pidiendo. Hoy se reanudan las negociaciones y si hay un acuerdo la medida de fuerza se levanta”, remarcó Galetto y dejó en claro que, en el marco de la manifestación, “el paso no se interrumpe, nos estamos manifestando pacíficamente, la gente puede transitar tranquilamente”.