Dueño de carribar se opone a un nuevo traslado y pide un lugar seguro

Paraná Retiraron puesto de diarios ubicado en Peatonal San Martín y Andrés Pazos

Ernesto y su familia se dedican desde hace 18 años a la venta de tortas fritas y churros en la costanera de la ciudad de Paraná. Pero en los últimos tres años, la municipalidad los ha ido cambiando de lugar y ahora lo intiman para que se instale detrás de la pista de skate.En diálogo conel hombre recordó que “hace tres años nos sacaron con las carpas, siempre con multas y actas y me dieron permiso para trabajar en Lo Coronado, pero a los tres meses, otra vez multa que tenía que irme, hasta que un día di con el intendente y Pablo Testa (secretario Legal y Técnico de la Municipalidad), quien me dio una reunión y me autorizó para trabajar en el playón que está en la bajada del Club de Pescadores, desde marzo del año pasado”.Cuando en ese lugar habilitaron el estacionamiento gratuito, tenía permiso para pasar e instalar su carribar, pero ahora le pusieron candados a las vallas y no puede acceder.“Me dijeron que me quedara tranquilo que cuando abriera la plaza (Le Petit Pisant) seguramente se iban a instalar otros carribares y que todos iban a poder trabajar bien”, indicó Ernesto y de hecho desde que habilitaron el lugar, las ventas mejoraron.“Pero ahora me encuentro con que me pusieron una barrera. Tengo todo habilitado y nos encontramos con que quieren que salgamos de donde estamos, del lugar donde nos dieron su palabra. Como que nos faltaría la habilitación del lugar y nos quieren mandar detrás de la pista de skate”, mencionó y dio cuenta que “ese lugar es inseguro, no se ve y queda re escondido. Otra vez nos cortan las manos”.Según la multa que le labraron este miércoles, la sanción es por la “venta lucrativa es espacio público sin autorización correspondiente”.“Únicamente vivimos de esto, no cobramos asignaciones ni ayuda del gobierno”, expresó Ernesto y pidió a las autoridades: “Si me van a mover otra vez, que me den un lugar en la zona que no sea tan peligroso y que esté por escrito, porque me están haciendo correr cada un año”.