Pasó a comisión el proyecto de moratoria por deudas tributarias municipales

Qué tributos incluirá

El Concejo Deliberante pasó a comisión un proyecto de ordenanza enviado por la administración del intendente Adán Bahl para instrumentar una moratoria de deudas tributarias al 30 de junio. La medida responde a “las diversas presentaciones realizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos -Delegación Paraná-, Cámara de Estaciones de Combustible y Anexos de Entre Ríos y comisiones vecinales, entre otras requiriendo planes de pagos y/o facilidades respecto a obligaciones tributarias y no tributarias adeudas por los diferentes contribuyentes”.“El actual contexto está caracterizado por un prolongado período inflacionario, el cual impacta en los diferentes sectores de nuestra economía, provocando que contribuyentes que registraban una conducta fiscal de buen nivel de cumplimiento no pueden cumplir en términos con sus obligaciones tributarias, perdiendo así los beneficios de buen contribuyente, quedando pasible de aplicación de sanciones por incumplimiento a los deberes fiscales”, plantea la iniciativa.El Régimen Especial de Regularización fiscal “permitirá el acceso a planes de pago de deuda tributaria vencida al 30 de junio de 2023 en hasta 24 cuotas en general, con condonación parcial y/o total de intereses y multas. Se establece un mecanismo de consolidación de deuda en forma digital, facilitando el acceso por parte de los contribuyentes y responsables morosos”.“Tiene que ver con el régimen que ha dispuesto AFIP y ATER, por lo que posee una lógica de acompañar esos procesos dispuestos por la Nación y la Provincia post pandemia y en un contexto inflacionario donde muchos contribuyentes están teniendo dificultades para cumplir con sus obligaciones”, dijo ael concejal Sergio Granetto.Destacó que hará “tasas muy accesibles, condonaciones de hasta 100% de intereses y multas en caso de pagos de contado y pocas cuotas”.Asimismo, destacó que “incorpora un régimen voluntario de regularización de mejoras. Hace varios años desde la provincia se impulsa un proceso en este sentido”.El edil estimó que “en la próxima sesión se dará tratamiento”, consideró que será aprobado durante la misma y que luego entrará en vigencia.La moratoria incluirá: Tasa General Inmobiliaria, Tasa por Servicios Sanitarios, Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y Turismo, Tasa Solidaria de Contribución para Obra Pública, Fondo Fiduciario de Fortalecimiento de Obras Sanitarias, Contribución de Mejoras, Derecho de Ocupación de la Vía Pública, Derecho de Publicidad, Derecho por Permiso de Uso de Mercados y Ferias, Derechos Cementerio Municipal, Obligaciones derivadas de infracciones en el Juzgado de Faltas, Derecho de Edificación, y Derecho por Niveles y Líneas de Edificación.La moratoria “incluye todas las deudas, independientemente de su instancia de gestión de cobro”, señala el proyecto, y apunta que en función de “continuar en la mejora y actualización de datos catastrales de los inmuebles, ex imperioso implementar un régimen excepcional de declaración voluntaria de mejoras de manera de ampliar la base tributaria y regularizar las construcciones clandestinas que pudieran existir (realizadas sin plano previo o con plano de construcción pero que no se dio el final de obra correspondiente)”.La iniciativa prevé que la moratoria se extienda hasta el 28 de septiembre, y se prevé en 24 la cantidad máxima de cuotas para la refinanciación de obligaciones.