Con sensación térmica bajo cero, Paraná fue la ciudad con más frío de Entre Ríos

Sociedad El frío intenso dará un marcado respiro pero se avecinan jornadas muy ventosas

Alerta amarilla por frío extremo

Debido a la ocurrencia de un refuerzo de aire frío, se mantienen las bajas temperaturas mínimas en Entre Ríos. Este miércoles por la mañana, en lo que se espera será la última jornada con registros térmicos cercanos a cero grado, Paraná fue la ciudad de la provincia que tuvo los registros mínimos, incluso por debajo de ciudades de la Patagonia Argentina, como Puerto Madryn.. A la misma hora en el sur provincial las marcas eran superiores. Por ejemplo, en Victoria había 3,1 grados y una térmica de 1,1 grado. En Concordia, la temperatura era de 4,2 grados.. Sin embargo, el fenómeno más notorio que dará inicio en esa jornada serán losEl sábado persistirán los vientos intensos y estará todavía más “caluroso”, con registros que llegarían a los 28 grados y que incluso podrían aproximarse más a los 30 en el norte entrerriano.El domingo se produciría una rotación del viento al sur y con ello un descenso de las marcas, aunque, por el momento no se anuncian lluvias de importancia.Casi la totalidad de Entre Ríos y de Buenos Aires, al igual que otras provincias del Litoral y el sur de la Patagonia continuaban esta mañana con alerta amarilla por temperaturas extremas por frío y en algunas ciudades se registraban marcas térmicas bajo cero.En el litoral, la alerta incluía además de nuestra provincia; todo el territorio de Corrientes; el centro y sur de Misiones, con temperaturas mínimas entre 2 y 4 grados.También afectaba al noreste de Santa Fe en las ciudades de General Obligado, San Javier y Vera; a la mayor parte de Chaco, con excepción del sector noroeste; al sudeste de Formosa; a una porción del noreste de Santiago del Estero y a toda la provincia de Tucumán.En el sur del país, la alerta se extendía al centro y sur de Santa Cruz, en las zonas de las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike, y de Lago Argentino.Esta mañana, la ciudad más fría del país era La Quiaca, con -5.8 grados; seguida por El Calafate, en Santa Cruz, con -5.2 grados, que tenía también la sensación térmica más baja con -8.6 grados, de acuerdo con el ranking de temperaturas del SMN.El podio lo completaban Río Gallegos, en Santa Cruz, con -3.1 grados; Villa de María, en Córdoba, con -2 grados y Río Grande, en Tierra del Fuego, con -1 grado, según la última actualización de las 8.El nivel amarillo indica un efecto "leve a moderado en la salud" y las temperaturas "pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", explicó el organismo nacional.Por las bajas temperaturas el Ministerio de Salud recomienda evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores; abrigarse con muchas capas de ropa liviana; y generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, y mover las extremidades).También pidieron mantener la casa calefaccionada de forma segura; evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio; tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano; no fumar en ambientes cerrados; y prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.