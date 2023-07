Transporte público: un reclamo con los mismos perjudicados, los usuarios

Washington Varisco: "No puede ser que la gente esté una hora y media esperando el colectivo"

Hace pocos días, nuevamente, la capital entrerriana y otras tres localidades del área metropolitana, se quedaron sin el servicio de transporte público por un contundente paro de choferes.Durante cuatro días, otra vez y como tantas en el último lustro, los colectivos desaparecieron de las calles. Una agobiante situación que ya es una figurita repetida en la ciudad y, la cual… sin dudas, ya completó el “álbum de paciencia” de los usuarios.Otra vez, la comunidad se quedó sin servicio y se notó la fuerte disminución del movimiento de personas en las calles. Los y las que trabajan, que estudian, que tienen que hacer un trámite, concurrir a una consulta médica u otras cuestiones; nuevamente, estuvieron en problemas y debieron suspender sus actividades o en muchos casos, optar por otros medios que les permitieran cumplir con sus compromisos.Es que los problemas en la prestación de servicio público de transporte, han convertido a los usuarios, en los únicos rehenes. El recurrente problema de la falta de colectivos, es una cuestión que, adoptó diferentes matices en el tiempo, pero sin dudas, lo único que no cambia, son los perjudicados por el conflicto: los usuarios.Las empresas esgrimen problemas de rentabilidad para mantener la actividad. Los choferes no cobran sus sueldos. La Nación no transfiere los fondos o se demora la acreditación. La Provincia busca una solución y la Municipalidad aplica sanciones.También afirman que la concesión se validó en otra gestión y que los choferes solo quieren trabajar y recibir su correspondiente contraprestación…Esos son los argumentos de las diferentes partes involucradas… pero el problema continúa.Ninguno de los mencionados argumentos, incluye, la enorme cantidad de inconvenientes que sufren los verdaderos afectados… que son los que necesitan el servicio y por los que, muy pocos, alzan su voz para hacer escuchar el interminable reclamo.Por otra partes, muchas veces, se han notado increíbles coincidencias entre los trabajadores y las empresas. Tal es así, que hace pocos días y ante un nuevo golpe a los usuarios del transporte público de pasajeros, el intendente de Paraná, Adán Bahl, apuntó contra gremio y empresas por igual y dijo en declaraciones a ELONCE:“Son empresas cartelizadas que, de ninguna manera, les interesa el usuario, solamente, les interesa su beneficio y que muchas veces, están en connivencia absoluta con el gremio”.En el último capítulo de la interminable saga, que siempre tiene a los mismos afectados como rehenes, el problema se resolvió tras la intervención de la Secretaría de Trabajo que dictó una conciliación obligatoria, por pedido de la Municipalidad. Tras una negociación, se acordó un plan de pago del salario adeudado a los choferes y los colectivos volvieron a las calles, pero… ante el infinito reclamo de los usuarios, es propicio preguntarse…Son las preguntas que sobrevuelan la problemática de candente actualidad y sin solución. La discusión está sobre la mesa y las voces de los usuarios buscan que se los escuche con mayor porque los colectivos urbanos, son una necesidad para los paranaenses.El tema fue debatido en el programa, que se emite martes y jueves a las 21.30 por. La opinión de los panelistas:El conductor del programa opinó que "hace unos años tomaba el 11/21 y ahora hay diferencias entre líneas. Cuando yo era chiquito íbamos hasta colgados del colectivo y pasaban cosas que no debían pasar, eso está mal. Pero no había paros, por ejemplo. ¿A qué se debe esto? ¿A que las empresas eran cinco y ahora es una sola? ¿A qué se debe este problema?"."Salí un sábado a la mañana a hacer unas cosas. Vi a una vecina en la parada. A la hora y media volví y ella seguía ahí. Ella estaba esperando el colectivo. Esto no puede ser", dijo.Analía Varela, opinó que “es responsabilidad de los paranaenses en gran medida, nos hemos acostumbrado al mal funcionamiento del colectivo. Cuando hay paro los profes damos clases por zoom. Está como naturalizado, qué nos pasa. En cualquier otro lado hay paro y es un caos. La gente sale y se moviliza. La gente se queja. El paranaense es muy tranquilo”.“Nos gustaría saber cuál es la propuesta de todos los candidatos respecto al transporte público”, aseguró.Javier Aragón se preguntó “por qué los colectivos funcionan en un lado y en otro no. Por qué tenemos que soportar que Capital Federal tenga el boleto más barato que nosotros. El servicio no me parece ni caro ni barato, es un servicio malo”.“Para romper con el monopolio tenemos que esperar a que termine la concesión actual. Creo que hay que barajar y dar de vuelta. Si no hay otras empresas habrá que abrir el mercado para que llegue alguna. Habría que convocar a otras empresas”, expresó.“La gente ya está cansada. Ya sabemos el diagnóstico y hay que trabajar en la solución de este problema”, agregó.Yohana Fuks, expresó: “Los docentes que viajamos del interior hasta Paraná nos vemos afectados. Afecta a todos. El servicio no es el mejor, hay suciedad, problemas de que se rompen los colectivos y no hay tanta frecuencia. El chofer que es un laburante como nosotros es el que da la cara. En Viale tenemos una única empresa, no tenemos otra posibilidad”.“Los chicos no llegan a la escuela. Si hay paro hay que avisar a los papás, tratamos de mandar una actividad, pero no todos disponen de los recursos. El derecho a la educación ese día no está garantizado. En Viale hemos presentado reclamos, notas, año tras año. Sin embargo, nunca nos han dado respuesta. Nadie puede hacerse cargo, pongámonos las pilas entre todos y hay que garantizar el transporte público”, indicó.Beto Magliochini, emprendedor “Paraná Come”, remarcó que "a nosotros, particularmente, no nos afecta mucho, pero vemos la baja tremenda en lo que es el circulante del centro comercial".En ese sentido, dijo que "a la mayoría les afecta y, sobre todo, a las escuelas donde los chicos faltan a clases”.Corina Beisel, abogada, expresó que "tenemos una ciudad no diseñada para el transporte público porque nosotros como ciudadanos de más, y me incluyó, no exigimos, ya que la discusión se reduce al precio de colectivo o del boleto. Cuando se presentan los grandes debates o discusiones en las legislaturas no estamos ahí presentándonos y exigiendo un transporte público de calidad”.“No estoy de acuerdo con que se estatice las prestaciones de servicio. Me parece que la Municipalidad está para satisfacer las necesidades primarias como el barrido, limpieza, recolección de residuos, entre otros asuntos. El Estado tendrá que ver cómo mejora las condiciones para traer empresas que vengan y cómo seduce a mayores usuarios a que utilicen más el transporte público”, dijo.“Hay un factor cultural que además no se tiene en cuenta y que, en otras ciudades afecta, la cual se debe a la prestación del transporte, que sea de calidad y concebido en Paraná para gente de bajos recursos o que no tiene la posibilidad de tomarse un remis sino viene el colectivo, así como también llamar a alguien para que lo busque”, agregó.Marcelo Verón, periodista, opinó respecto a la concesión del transporte que "la mitad del país es para una empresa y la otra para otra empresa, donde se presenta una no se presenta la otra”.“¿Cuál es el rol de la empresa si es que solamente tienen que sobrevivir o actuar como tal solamente con los subsidios?”, se preguntó.Antonia Rodríguez, streamer y comunicadora, expresó: “Tenemos el boleto más caro del país de $117, es un desastre como están los colectivos. Los colectivos de las diferentes líneas, los asientos no tienen tapizado, la frecuencia es fatal"."Es un problema insostenible porque muchas veces que tengo que cumplir un horario y tomarme el colectivo, muchas veces no llego y tengo que llamar a un remis”, dijo.Alejandro Abero, comentó que "hace dos años que no hacemos el programa y seguimos tratando el mimo problema. Cambió el equilibrio, antes las empresas eran familias de Paraná, de Viale, de Alberdi después se fue globalizando, lo que implica que más de una empresa brinda el mismo servicio a más de la mitad del país, en algunos lugares reciben subsidios y en otros no”, haciendo referencia a que Buenos Aires recibe subsidio y el resto del país no.“La provincia de Entre Ríos paga parte del subsidio para garantizar el servicio de colectivo, la municipalidad de Paraná paga parte del subsidio y ya está”, remarcó.