Vecino denuncia a Obras Sanitarias por romper caño de gas y reclama reparación

Un vecino del Barrio Paraná 13, ubicado en calle 1º de Mayo al 2.860, denunció a través de las cámaras de Elonce una pérdida en un caño de gas, atribuyendo la responsabilidad a Obra Sanitaria.



Mario Medina, el vecino afectado, relató a Elonce la difícil situación que están atravesando: "Hace un tiempo, se rompió una cañería del pasillo y vinieron de Obra Sanitaria a arreglarla. Hace unos días comenzamos a percibir olor a gas, llamamos a la empresa y confirmaron la pérdida. Cortaron el gas en todo el tramo y los vecinos nos quedamos sin suministro".



Medina agregó: "Esta mañana vino un matriculado a revisar y nosotros somos los únicos afectados, ya que la rotura está en el ingreso de nuestra vivienda. Ahora la municipalidad no quiere hacerse cargo. Según nos dijeron desde Obra Sanitaria, la culpa es de la empresa de gas, pero ellos nos dicen que debemos asumir los gastos del arreglo. No tenemos el dinero para reparar una rotura ocasionada por Obra Sanitaria de la Municipalidad".



Por su parte, Iris Damasco, la esposa de Medina, expresó: "Nosotros somos los más perjudicados, especialmente en estos días de tanto frío. Nos dejaron sin gas y ni siquiera podemos calentar agua".



Damasco también mencionó su frustración al tratar de resolver el problema: "Hablé con las empleadas del 147 de la Municipalidad y se pasan la responsabilidad con la empresa de gas. La chica me dijo que la empresa tiene la obligación de arreglar la cañería. Nosotros queremos que la municipalidad se haga cargo de lo que ellos rompieron", concluyó la mujer.