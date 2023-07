Los niños disfrutaron con alegría del espectáculo de magia “Los Pichulos”

En el marco de las vacaciones de invierno, el Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) se desarrolla de martes a sábado desde las 16 horas con diferentes funciones en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. En el día de hoy se presentaron “Los Pichulos”, quienes brindaron un show de magia que hizo divertir tanto a grandes como a chicos. En ese sentido,recogió testimonios.En tanto, un niño con una sonrisa en su rostro contó: “Estuvo copado el espectáculo. Hacía trampa porque salía y volvía por atrás a la misma vez”.Asimismo, otro niño comentó que el show de magia “fue copado. Es la segunda vez que venimos al Teatro”.A su vez, una niña sorprendida por lo que había visto indicó: “El show me pareció bien. Todavía no podemos creer los trucos de magia del payaso y lo aplaudimos mucho”.Por último, otra nena de 10 años contó que “me encantó el show. No extraño a la escuela en estas vacaciones de invierno porque las estoy disfrutando”.