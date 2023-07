Romero: “Continuaremos con el orden, las obras y el desarrollo de la ciudad”

La precandidata a intendenta de Paraná de Más para Entre Ríos, Rosario Romero, señaló que conoce por dentro la municipalidad al tiempo que manifestó que junto con ello “hay otra ventaja, que es el estado en el que Adán Bahl deja el municipio”.En los estudios desostuvo que, porque nos planteamos continuar” con esto.Interrogada sobre las iniciativas para mejorar el servicio de colectivos, manifestó que “sin dudas hay que mejorar lo que está, exigiendo más al concesionario, pero eso se está haciendo y en los próximos meses lo vamos a ver”.Más allá de esto, consideró que “. Debe plantearse como, no solamente de Paraná. Imagino. Con eso aliviaremos muchos a los papás, en acuerdo con los transportistas escolares”.“Pienso en un colectivo escolar como tienen algunas ciudades de Argentina y del mundo”, afirmó. Y acotó: “Luego de las PASO daremos a conocer nuestro plan”.Asimismo, la precandidata expuso que “un banco de tierras en la ciudad es extremadamente necesario para que. Van hasta el departamento Diamante, porque el lote se ha tornado muy caro”.Mencionó que “un buen proyecto es realizar loteos organizados e ir llenando la trama urbana. Serviría para quienes tienen créditos Procrear y para aquellos que no cuentan con acceso a la tierra para que el propio Estado ofrezca en condiciones más ventajosa el lote. Hay que poner esmero en esto porque es uno de los ejes de desarrollo social que planteamos”.“Hacemos propuestas para evolucionar lo que se ha hecho, pero tomando como base y valorando lo logrado por Beto (Bahl)”, insistió.La actual ministra de Gobierno provincial hizo notar que el actual gobierno municipal tiene un proyecto elaborado para el estacionamiento urbano y que, en caso de acceder a la intendencia, lo licitará el año venidero. “Contiene a los cuidacoches organizados en cooperativas. Desde el celular se podrá adquirir el tiempo de estacionamiento. Hay que hacerlo inmediatamente. Acompañaríamos esta iniciativa”.“Intenté, hubo conversaciones” para lograr la unidad del Justicialismo en Paraná, pero más allá de no darse “no hay una campaña agresiva, sino que es muy amigable.y quizás eso hizo un ruido. Creo que desde el 13 de agosto a la noche deberemos coincidir en caminar hacía el 22 de octubre con una propuesta unificada, porque somos de un mismo espacio político”.“Las PASO sirven para dirimir estilos y trayectorias. Es la democracia”, destacó.Romero afirmó que en sus recorridas por la ciudad palpa “, pero en zonas de la ciudad nos piden cloacas, que ayer (Sergio) Massa hizo un anuncio muy importante que es el colector cloacal sur”.Otro pedido “muy frecuente es que siga el proceso de iluminación led. El barrio que no lo tiene, lo solicita, lo cual me parece completamente razonable, porque las calles, por la noche, queda como de día”.También “hay que seguir trabajando porque hay barrios a los que no llega correctamente el servicio de agua potable. Hay que seguir trabajando como lo está haciendo el intendente con la planta redistribuidora en el sudeste de la ciudad. Cuando está terminada la obra, mejorará mucho, como se hizo con las válvulas inteligentes que se colocaron. Hay que hacer el esfuerzo para que todos los paranaenses tengamos el mismo servicio”, expresó Romero.“El tema de la seguridad se agita en campaña. Paraná, en general es una ciudad muy segura. Tenemos instaladas 260 cámaras de video vigilancia; en noviembre llegaremos a tener 400. Y considero que en los próximos años tendremos que duplicarlas. El sistema de 911 es muy bueno. Ayuda al esclarecimiento de hechos y también en la prevención”, afirmó la precandidata a intendente.No obstante, “hay que seguir trabajando en iluminación, desmalezado y otras cuestiones que desde el municipio se pueden hacer en vistas a la seguridad. Y la Policía de Entre Ríos es excelente. Ahora vamos a incorporar 300 hombres y mujeres más, que reforzarán las cabeceras departamentales”, detalló la actual ministra de Gobierno.“Tenemos un combate permanente contra el narcotráfico. Nuestros fiscales, jueces y policías están haciendo una tarea extraordinaria” en la lucha contra el narcomenudeo, aseguró Romero. “Tan buena es que los jueces federales se apoyan en la Policía de Entre Ríos”, enfatizó.“Se han resuelto 2.000 causas en la provincia con la Ley de Narcomenudeo, Recuperamos autos e inmuebles que se los damos a la propia Policía, al Ministerio de Salud o al de Desarrollo Social. Otras provincias nos copian. Por supuesto que falta, porque el narco no abandona su delito, pero en los procedimientos nuestra Policía está todos los días”, señaló.Finalmente, adelantó que “luego del 2 de agosto, que tengo una actividad sobre ciber delito, me tomaré licencia hasta después de las PASO, porque serán días muy agitados. Tengo capacidad de trabajo, lo hago desde los 15 años”, completó.