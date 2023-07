“Lo más importante es que estamos con vida”, dijo damnificada de un incendio

En la madrugada de este lunes, un incendio generado en una vivienda se propagó rápidamente y se extendió hasta la casa lindera, y ambas terminaron con daños totales.El hecho ocurrió en calle Ana Teresa Fabani a metros de Miguel David, en barrio Jardines del Sur de la ciudad de Paraná.Facundo, es el propietario de la segunda vivienda afectada y en diálogo conrelató que “cerca de las 3.30 mi viejo se despertó y vio que había algo, que había fuego; pensé que era el calefón y lo apagué, pero el fuego venía de la casa de la vecina. Después atiné a sacar a mis dos hijos de 7 y 4 años, a mi mujer y a mis padres, los saqué a todos. El fuego se propagó más tarde”.Nosotros gracias a Dios, entre todo tenemos ropa”, dijo.Al evaluar la magnitud del daño en la vivienda, el hombre mencionó: “No se cómo vamos a seguir, pero saldremos para adelante, no queda otra”, dijo y señaló que hacía poco que había terminado de hacer una ampliación en la vivienda. La misma fue construida por el IAPV y con un crédito del PROCREAR había hecho unas mejoras.“Sentimos el olor a humo, pero salimos enseguida, no nos quedamos”, expresó por su parte la madre de Facundo.Mirta es la dueña de la casa donde se inició el incendio. Vive junto a su nieta y perdieron todo, hasta las cosas de la escuela de la joven que asiste al Colegio Nacional.“Estaba durmiendo y sentí ruidos, como que se rompían cosas. Me levanto, voy a la cocina y veo que del calefón salía una llamarada y enseguida agarró el techo. Le pegué el grito a mi nieta para que saliera de la cama y salimos afuera, no había más nada que hacer, todo había agarrado fuego, si estas casas son un foco ígneo enseguida se propagan las llamas de una a la otra”, afirmó.Tras ello, mencionó que “de lo material no se puede recuperar nada, pero lo más importante es que estamos vivas. Esta semana una amiga me presta la casa para quedarnos, y la semana que viene Dios proveerá”, dio cuenta la mujer sobre dónde pasará los próximos días.El salón vecinal de Jardines del Sur, ubicado en calles Villa San Benito y Hernandarias estará abierto para recibir donaciones para estas familias damnificadas.