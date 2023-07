Video: La emoción de los nuevos propietarios de las 500 viviendas entregadas en Paraná

Características de las viviendas

En el mediodía de este lunes se realizó la entrega de las 500 viviendas que se construyeron en Paraná a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Las mismas están ubicadas entre las calles Juan Báez, Selva de Montiel, y Calle Pública.El acto contó con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, el gobernador Gustavo Bordet, el intendente Adán Bahl y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitatm, Santiago Maggiotti, entre otras autoridades del gobierno provincial y municipal.Tras la entrega,habló con los flamantes nuevos propietarios de las unidades habitaciones, quienes expresaron su emoción y felicidad por poder concretar el tan ansiado “sueño de la casa propia”.“Es muy importante para todas las familias que necesitan esto”, dijo una mujer que acompañaba a su hermana, una de las adjudicatarias.“Gracias a Dios después de 8 años esperando cumplimos el sueño. A partir de ahora empieza una nueva vida para todos”, expresó un padre de familia que estaba acompañado por su esposa y sus dos hijos Uma y Máximo. Además indicó que ya tuvieron la oportunidad de ver la casa “y es muy linda”.Una joven que contó que alquila desde hace tres años, contó su alegría de poder mudarse a una casa junto a su pequeño hijo. “Es algo re copado porque es el sueño de toda la vida y que me haya tocado de tan joven es un privilegio, hasta que no esté ahí no lo voy a creer”.“Es todo felicidad, la casa propia es un sueño que cualquier persona quiero”, mencionó una mujer, madre de seis hijos.“Gracias a Dios llegó el día, estamos muy contentos después de mucho tiempo de espera”, expresó un empleado municipal en compañía de su familia.Las 500 unidades habitacionales se construyeron de manera no tradicional, en seco la mampostería interior y con paneles autoportantes la mampostería exterior. Cada vivienda tiene 55 metros cuadrados, cocina, living/comedor, baño y dos habitaciones. También cuentan con la instalación de termotanque solar.La obra de pavimentación de las calles del barrio se encuentran en proceso de adjudicación y surge ante la necesidad de brindar una solución a los adjudicatarios del grupo habitacional Paraná 500 Viviendas, ante la falta de una calzada pavimentada que les permita circular adecuadamente. El objetivo es garantizar las condiciones de infraestructura, accesibilidad, movilidad y seguridad en las distintas arterias que conforman el barrio.Este plan comprende los trabajos de pavimento rígido, cordones cunetas y obras complementarias de desagües, a fin de mejorar el tránsito vehicular de la zona y sus accesos distribuidos en un total de 59 cuadras, ubicadas en calle Juan Báez al final.En forma paralela, se encuentra en plena ejecución la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Se trata de una obra que financia el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), y dará una solución ambiental a todo el sector. Esto permitirá que las viviendas se entreguen con todos los servicios necesarios para garantizar la calidad de vida de los vecinos.