La Parroquia Nuestra Señora del Carmen celebró su fiesta patronal

Se realizó este domingo la celebración de la Virgen del Carmen. La Parroquia paranaenses llevó a cabo una peregrinación y una misa. En ese sentido,dialogó con varios devotos.En tanto, una devota con la estampita de la Virgen del Carmen en sus manos, indicó: “La amo. Trato en lo posible de venir todos los 16 de julio porque es mi patrona ya que llevo su nombre”.Asimismo, una fiel a la Virgen del Carmen confesó que “vengo de vez en cuando. No pude acompañarla en la procesión, pero asistí a la misa”.Finalmente, una devota comentó: “A los 7 años me bautizaron porque mi papá decía que ‘el Señor le había arrebatado dos hijos en cuatro meses’, entonces había seis hijos sin bautizar, entre ellas, me encontraba hasta que me bautizaron e hice la comunión, confirmación, me casé y después bauticé tanto a mis hijos como a mis nietos”.