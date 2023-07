Deporte y diversión: Inició la tercera edición del "Maratón de Gurises"

Se realiza en el Balneario Thompson la tercera edición del "Maratón de Gurises", una carrera recreativa destinada a niños y organizada por la Fundación La Delfina en conjunto con la Cooperadora de la Escuela de Atletismo.“Está todo bien para la carrera, siempre listos”, dijo un niño a Elonce. Otro pequeño aseguró que “nos pintamos y estamos emocionados de participar. Le mando saludos a mis papás que no pudieron venir”.Otro niño expresó: “vine con casi toda mi familia. Me traje gorro, anteojos, todo. He corrido más de cinco carreras. Corro con mi primo”.“Vine abrigado, pero no tengo mucho frío. Nos gusta mucho correr. Vinimos con mi papá y mi mamá”, dijo otro chico.Una niña manifestó: “estoy lista, preparada, con miedo. Vine con mi abuela y mi bisabuela”.Otro niño dijo que “vine con toda mi familia y agradezco a La Delfina por hacer esta carrera para nosotros. Me gusta correr, ya corrí una vez. Me teñí el pelo de verde”."Vinimos con mi familia, tengo 8 años y estoy muy emocionada de correr mi primera maratón. Me canso un poco pero es divertido", dijo otra nena.Por su parte, Mayda Cresto, representante de la Fundación La Delfina, expresó que “hay muchos colaboradores, mucha gente que apuesta a este tipo de actividades que son muy importantes para generar hábitos saludables en los más chiquitos. Es como un semillero. Seguimos apostando al deporte y trabajando en red”.“A la tarde habrá chocolatada, a los que se acerquen les pedimos que se acerquen con su taza. Habrá frutas, trofeos, pinturas, pedimos que vengan y disfruten de las vacaciones”, indicó.