Robo de ruedas en Paraná: cuánto salen las tuercas de seguridad

Los robos de cubiertas a vehículos estacionados en la vía pública han crecido exponencialmente en la ciudad de Paraná y ante la escasez y precios de las mismas, las tuercas antirrobo surgen como una alternativa entre los vecinos que quieren evitar ser blanco de los delincuentes.El funcionamiento de estas tuercas, a diferencia de los bulones tradicionales que tienen forma hexagonal y se pueden quitar con cualquier llave cruz, es que tienen formas diferentes ya que están diseñadas para cada modelo de vehículo en particular y no se pueden retirar sin la herramienta adecuada.consultó con un comercio de venta de accesorios para automóviles, desde donde dieron cuenta que esta semana hubo una gran demanda de estos elementos de seguridad.“En los últimos días se ha incrementado el robo de cubiertas y ruedas, entonces la gente busca las tuercas antirrobo, pero el fabricante de Buenos Aires, que hay uno solo, no da abasto porque el problema es en todo el país”, dijo el encargado del local.“En Buenos Aires la demanda es muchísima y el otro problema que existe es que, por más que la rueda esté asegurada, no hay en el mercado llantas ni cubiertas”, acotó.En este sentido, mencionó que “estamos vendiendo lo que tenemos, algunos tienen suerte y consiguen para el modelo de auto porque son todos diferentes, no son universales y no coinciden uno con el otro”.El kit se compone de un juego de cuatro tuercas o tornillos, se coloca una en cada rueda con su respectiva llave (que trae dos), es una solución ante el problema que hay con losEl comerciante afirmó que este mecanismo de seguridad para las cubiertas “es inviolable, directamente no la pueden sacar, es una llave especial que va para cada juego de tornillo”.Las marcas más demandadas son para toda la línea de Ford y Chevrolet, después se vende mucho de Fiat y VolksWagen.Consultado sobre los costos, indicó que las tuercas tienen un costo de 11.500 pesos y los tornillos 12.500 pesos.“Hoy fue una locura de gente, con las notas sobre los robos de Canal Once, se presentaron unas 50 personas en el mostrador y lamentablemente no podemos cumplir con todos porque no hay producción. Cuando baje la demanda se irá normalizando, toda la vida vendimos, pero esta semana fue furor”, mencionó.