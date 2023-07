Vecinos de Avenida Ramírez piden solución urgente a problemas con la red cloacal

Vecinos de Avenida Ramírez al 1200 están viviendo una situación bastante desagradable y a la vez compleja, ante inconvenientes con los desagües de las cloacas.“Desde el sábado que estamos con este problema que reventó la cloaca y la municipalidad hace caso omiso a los reclamos, todos los vecinos hemos llamado al 147 y nos dan un número de trámite, pero no hay solución”, dijo Raúl Vergara, uno de los vecinos damnificados aTras ello, contó que “hace tres días vino Obras Sanitarias, estuvieron tratando de desagotarlo desde la boca de tormenta, pero no lo lograron y no vinieron más. Ahora el agua fluye y corre por la vereda. La gente que pasa caminando tiene que bajar a la calle porque es totalmente insalubre pisar esto”.El hombre dio cuenta que el problema no sería de una vivienda puntual sino de la cañería en general. “Hace un tiempo se me rebalsó todo dentro de mi casa y la obstrucción estaba en la boca de tormenta de calle Fraternidad y Nogoyá. Este problema es de hace años y nunca le han podido dar solución. Se tapan los conductos y revientan en los domicilios; es un problema de la red”, dijo finalmente para pedir a la Municipalidad una solución de manera urgente.