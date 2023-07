Cómo está la nena a la cual le dejaron un trozo de “manguera” en la garganta

El aspecto legal



Hace más de dos meses, una nena de cinco años oriunda de María Grande, fue sometida a una intervención en una clínica de la ciudad de Paraná. Pero tras la operación tuvo varios inconvenientes, hasta que luego de unos días, expulsó un pedazo de “manguera” que los profesionales se habrían olvidado en la garganta.Vanina Vera, madre de la pequeña Indiana, y Evangelina Bartoli, abogada de la familia, hablaron conpara dar cuenta del estado de salud de la menor y de las acciones que se iniciaron con el objetivo que no vuelva a ocurrir.“A Indiana le dejaron unaadentro de la garganta, la tuvo seis días y la terminó expulsando. Decidimos dar intervención, una vez que consultamos con especialistas, a una abogada para que se encargue de tomar todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasarle a nadie, para prevenir futuros casos”, afirmó Vera.Tras ello, recordó que la nena fue operada “en una clínica de Paraná de garganta y nariz. Y está facturada otra cirugía que no le hicieron”.Actualmente, Indiana “está en tratamiento con medicación y con una fonoaudióloga que dijo que ella puede recuperar su voz, volver a masticar y tragar bien, pero le llevará un tiempo importante”. Y dio cuenta que “hay determinados alimentos que no puede ingerir porque le producen ardor en la nariz o no puede inflar un globo porque siente que se le explotan los oídos y cuando estornuda siente un zumbido fuerte. Esperamos que todo vuelva a la normalidad con el paso del tiempo”.Consultada sobre la respuesta del profesional actuante en la intervención, la mujer señaló que “hasta el día de hoy, nunca nos preguntó si ella estaba bien, no se hizo responsable, nada. No hubo explicación ni comunicación”.El caso de Indiana no sería el único y el médico en cuestión tendría “muchísimas” denuncias. Vera afirmó que tras dar a conocer lo sucedido con su hija, mucha gente se comunicó con ella para contarle “casos terribles de este mismo médico que es otorrino”.La Dra. Evangelina Bartoli, afirmó que “queremos indagar acerca de la responsabilidad y principalmente seguir día a día el estado de Indiana, que secuelas le puede acarrear esta situación y si le quedarán o no”.“La causa se caratularía como mala praxis. Con el tiempo y las pericias que se vayan realizando, vamos a ir sabiendo cuáles fueron los profesionales” que se vieron implicados en la intervención.También se realizaron las denuncias administrativas ante las autoridades de salud, “pero todo lleva su tiempo”.En este sentido, Bartoli indicó que “en el aspecto legal, estamos recabando pruebas porque lo primordial es que Indiana esté bien. Una vez que sepamos cómo quedó su salud ahí realizaremos los pedidos necesarios”.Finalmente, y si bien el nombre del médico habría trascendido en las redes sociales, la abogada recordó que no se puede difundir la identidad en los medios “porque hay que establecer y delimitar responsabilidad. Más allá de que lo pasó fue grave y la nena estuvo con riesgo enorme. Esperemos que a justicia actúe”.