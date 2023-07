Dotarán a Paraná de paradas de colectivos seguras y un radar para el aeropuerto

El ministro de Transporte de la Nación Diego Giuliano, arribó este mediodía a la capital entrerriana para anunciar la creación de 25 paradas seguras y dotar al aeropuerto de la ciudad de un radar de última generación, único en el paísEl programa del Ministerio de Transporte de la Nación que encabeza Diego Giuliano busca brindar mayor seguridad a los vecinos y vecinas que utilizan el transporte público. Este convenio firmado junto al intendente, Adán Bahl, permitirá que el municipio de Paraná instale 25 paradas seguras en la localidad.El ministro Diego Giuliano, expresó a Elonce que “Bahl hace tiempo nos planteaba la necesidad de traer el programa de Paradas Seguras a Paraná, que tiene que ver con estar más cerca de los vecinos que usan el transporte público de pasajeros”. Acotó que la iniciativa consiste en “un refugio antivandálico, que tendrá un intercomunicador directo con el 911para prevenir el delito e identificar a los delincuentes”.“Las paradas seguras son una conexión directa con el Estado y el 911, tendrán luz, sirena y para cargar el celular. En el país ya van construidas 2900 garitas y es un programa que ha tenido muy buena aceptación. Sabemos que no es algo que resuelve todo el problema, pero es una herramienta más para combatir el delito y es un aporte que realiza La Nación al municipio de Paraná”, sostuvo.Según el sitio del Ministerio de Transporte, las paradas seguras tienen el objetivo de construir espacios seguros para la espera del colectivo, cuentan con cámaras de seguridad y botón de emergencia que comunica con los Centros de Monitoreo, fortaleciendo la prevención del delito.También tienen Wi Fi, terminal de carga y consulta de saldo de la tarjeta SUBE.Poe otro lado, Giuliano informó que sumarán tecnología de última generación al Aeropuerto de Paraná. “Esta ciudad tendrá el un radar único, con una inversión de más de 40 millones de dólares. Se tratará del primer aeropuerto que comience este sistema de modernización del sistema”. Sostuvo que el radar estará fabricado íntegramente en el país y en este momento “solo el 16 por ciento de los radares se importan, el resto se hacen el país y hace a la seguridad operativa del aeropuerto”.Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó que “durante la gestión venimos haciendo muchas paradas de colectivos, y se coloca la información sobre los ómnibus algo que se ve y esto es una inversión que tiene otro tipo de características. Es algo que había visto en el AMBA y Diego es una persona con mucho compromiso y ve a la gestión a parte de un concepto muy federa”.“En Paraná se colocarán 25 paradas en una primera etapa y hay que seguir con este concepto no solo como un refugio del tiempo, sino que es importante de materia de seguridad. En toda la provincia se trabaja mucho en este tema, se lleva a cabo una gran inversión desde la provincia. Además, los municipios acompañamos con luminaria y desmalezamiento”, expresó el presidente municipal.En este contexto, señaló que “otro tema muye importante es la modernización del aeropuerto de Paraná y tener este tipo de tecnología es una asistencia muy significativa y nos pone de referencia. Un aeropuerto no solamente es una estación de pasajeros, sino que es apostar a la salud y al turismo.