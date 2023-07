Fouces: “Hay que jerarquizar el Concejo para que haya debate de ideas”

"No es una lista de amigos"

Emilio Fouces, precandidato a concejal por la lista "Paraná está para más", que encabeza Lucía Varisco, habló de su intención de jerarquizar el cuerpo deliberativo.“A la decisión de involucrarme la tenía, concretarlo me costó por una cuestión familiar y de mis otras actividades. Necesitaba tener el aval de ellos para hacer esto, que es a pleno y comprometido. No quería hacer algo a medias”, remarcó en los estudios dePuso de relieve que le “gustaría aportar para recuperar el Concejo Deliberante que hace varios años prácticamente ha desaparecido. Perdió jerarquía, protagonismo y de aportar herramientas que necesita cualquier Ejecutivo para llevar adelante las políticas públicas que se decidan”.Remarcó que “hay que jerarquizarlo, porque del debate de ideas surgen las propuestas y soluciones a las problemáticas”.Ejemplificó que en dicho órgano “se debate el precio del boleto de colectivo, cuando es el último eslabón de una serie de problemas que tiene todos los días la gente que se sube a un colectivo. Hay un montón de problemáticas vinculadas al transporte público que ni siquiera se debaten”. Y fue tajante: “No necesito subir a un colectivo para saber que son un desastre. Sé y conozco la problemática, hay que dedicarse a pensar. Cada uno tiene que aportar lo que corresponde”, enfatizó. Y consideró que un problema central es que “empresas que manejen el transporte urbano de pasajeros debe haber 10 o 12 que tienen miles y miles de líneas en el país”.“Me gusta estar cerca de la gente. Lo hago en mi vida diaria. Me gusta involucrarme, saber qué le pasa, qué necesita”, expresó Fouces.Acotó que “mi compromiso es con mi profesión, que es de lo que vivo. Jamás ejercí ningún cargo público. Siempre me desempeñé en la actividad privada. Soy abogado y tengo empresas”, además de “un gran compromiso con mi club (Estudiantes). El año que viene cumplo 10 años como presidente y es una gran responsabilidad, porque es la institución más grande del Litoral y una de las más importantes del país en cuanto a la cantidad de socios, empleados y sedes. Es más grande que un montón de ciudades entrerrianas que eligen intendente. Me gusta el trabajo en equipo. Tengo un grupo que trabaja”, completó.Por su parte, Varisco hizo hincapié en que “Emilio es un reconocido abogado y gran dirigente deportivo. Es una enorme alegría que haya dado este paso. Veníamos buscando generar una renovación. Entendemos que hay un gran enojo y decepción de la gente. Tratamos de generar esperanza. Presentamos a nuestro grupo de trabajo para que la gente lo conozca. Hay mucha gente trabajando para tener una ciudad mejor”.Sostuvo que trata de buscar “pluralidad” en su espacio. “No es una lista de amigos, sino que tiene que ver con pensar la ciudad más allá, abierta a todos los sectores y voces. Cada uno de los integrantes representa distintos ámbitos. Hemos tratado de buscar personas reconocidas en todas las áreas”, cerró.