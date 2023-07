Vacaciones de invierno: qué tener en cuenta a la hora de viajar con menores

Viajar con menores de edad



Finalizando la primera semana del receso invernal,estuvo en la Terminal de Ómnibus desde donde informaron que el balance en cuanto al movimiento y venta de pasajes “es positivo”.Desde la boletería de la empresa Zenit, Daría Acuña, dio cuenta que ha habido “bastante movimiento, es positivo”, y acotó que “algunos viajan por dos o tres días y como están en vacaciones no solo viajan el fin de semana sino entre semana”.Los destinos más elegidos están siendo Córdoba, Carlos Paz y Buenos Aires, “que se trabajó bien. También algunos destinos más al sur, como Bariloche los coches están saliendo casi completos. Después están quienes viajan por motivos familiares dentro de la provincia”.Para los primeros tres destinos mencionados anteriormente, se debieron colocar refuerzos y este viernes se reforzaron las salidas hacia Concepción del Uruguay y Concordia.Por otra parte, Acuña recordó qué se debe tener en cuenta a la hora de viajar con menores de edad.“Cuando no viajan con algunos de sus padres, sí o sí tienen que tener la autorización firmada en ventanilla, eso es primordial porque a veces sacan los pasajes por internet y no se fijan y tenemos bastantes problemas. Otra cosa fundamental es el DNI, todo pasajero lo tiene que tener, en su defecto una constancia de extravío y que está en trámite. También sirve el DNI digital pero abierta en el momento, no vale la captura” de la pantalla del celular.El permiso para viajar es un formulario de la CNRT que se brinda al momento de comprar el boleto y debe ser completado por el padre o madre del menor, se firma y la empresa lo sella. Se necesita, para adjuntar, una fotocopia del documento del menor, del firmante y de la partida de nacimiento que acredite el parentesco.Acuña indicó que muchas veces se presentan sin esta autorización y se generan demoras o postergaciones en el viaje, viviéndose un momento para nada agradable.Finalmente, recordó que a partir de los 13 años los chicos pueden viajar solos; menos de esa edad tienen que estar acompañados.