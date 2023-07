Colectivos: a las 11 se retoma la reunión entre la UTA y los empresarios

Los colectiveros y los empresarios del transporte pasaron a un cuarto intermedio tras no lograr un acuerdo salarial en la reunión que tuvo lugar este jueves en la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Se vuelven a reunir este viernes a las 11.Vale recordar que durante la audiencia de ayer, la empresa realizó un ofrecimiento que fue rechazado por la UTA.“La empresa ofreció un acuerdo, pero no nos pareció valido y pasamos a un cuarto intermedio. Nos propusieron pagarnos en tres cuotas y no lo aceptamos”, dijo el secretario general de UTA, Juan José Brito, a Elonce.Según explicó, les propusieron “pagar la cuota de abril, mayo, SAC y viáticos en tres cuotas, pero lo terminaríamos de cobrar en septiembre. Dialogaremos con los trabajadores y veremos cómo sigue”. Asimismo, explicó que desde la UTA realizaron una contrapropuesta, pero no fue aceptada.En el marco del conflicto que la semana pasada dejó a la ciudad sin servicio de transporte durante cuatro días, se encuentra vigente una conciliación obligatoria hasta el 25 de julio al mediodía.