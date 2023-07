Vecinos de Quintas al Este realizaron reclamos por el mal estado de las calles

Vecinos de Quintas al Este realizaron reclamos por la falta de asfalto y ripio en las calles Churruarín, Bazán y Busto, y Morath. Según manifestaron los vecinos a, la situación genera dificultades en el acceso al transporte público y preocupación por la seguridad en la zona.En este sentido, una vecina expresó aEl colectivo ingresaba por Bazán y Busto, hacia una parada allí y luego volvía a salir hacia el centro.además la mujer añadió: “Estamos cansados porque ya no tenemos más por hacer, entonces esto va ser uno de los primeros reclamos hasta que nos den una respuesta definitiva".Respecto a la problemática, la vecina mencionó una convocatoria que se realizó en enero por el intendente Adán Bahl, quien prometió colocar ripio o realizar fresado en la calle, “pero hasta el momento no se ha realizado ninguna mejora”, expresó., agregó la vecina.La falta de acceso adecuado al transporte público obliga a los colectivos a detenerse en la colectora, por lo que las personas deben caminar varias cuadras “por una zona sin veredas”, expuso la vecina y sumó que “por las lluvias del miércoles un colectivo se calló”.Para concluir, la mujer remarcó que, hace mucho tiempo venimos reclamando y siempre está la promesa del arreglo, pero no nos dan una solución definitiva para que el vecino pueda transitar tranquilo”.