Consejos para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, ante el frío

Otras recomendaciones

Frente a las bajas temperaturas, se aconseja revisar los artefactos de gas en los hogares, no utilizar estufas que no sean de tiro balanceado en dormitorios y mantener los ambientes aireados, entre otras medidas.En Paraná este jueves las bajas temperaturas se hicieron sentir y en muchos hogares se utilizaron elementos para calefaccionar y desde Proteccion Civil de Paraná, Lucas García, brindó consejos para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono.Cabe destacar que las intoxicaciones por la inhalación de monóxido de carbono, que se origina en la combustión producida por artefactos de calefacción utilizados en ambientes cerrados. La peligrosidad de la intoxicación por monóxido de carbono se debe a que es un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante, que se produce por la mala combustión del gas natural, la leña, el carbón o la nafta.En este contexto, García destacó que “lo principal es tener ventilados los ambientes, además de prestar atención al color de llama, si esta es amarrilla quiere decir que hay mucho monóxido en el ambiente, la llama siempre tiene que tender a una coloración azul.1- En lugares cerrados, mantené siempre una ventana abierta.2- Revisá una vez por año los artefactos de combustión de tu casa con un gasista matriculado. Hacelo preferentemente durante el invierno, cuando más se utilizan estos artefactos.3- Chequeá que la llama de gas sea azul. Si es amarilla o anaranjada, puede haber presencia de monóxido de carbono.4- Limpiá las hornallas para que los alimentos no obstruyan los quemadores y generen una mala combustión.5- Si tenés red de gas natural, en las habitaciones las estufas deben ser de tiro balanceado.6- Si usás gas envasado, como garrafa o cilindro, la ventilación de la habitación debe estar a la altura de los pies.7- No instales calefones o estufas en baños o espacios cerrados.8- Si tenés un detector de monóxido de carbono instalado, chequeá que siempre esté activo.