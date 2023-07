Habilitaron obras de la red de agua potable en vecinales Antonini y Toma Vieja

Toma Vieja

Beneficios

Fueron ejecutadas por la Subsecretaría de Obras Sanitarias de la Municipalidad. Están incluidas en el plan de ampliación o completamiento de cañerías y cierres de mallas de distribución, con fondos del fideicomiso de administración creado mediante Ordenanza N° 9.958.En la comisión vecinal Antonini los trabajos abarcaron calle Cabo Segundo Monzón, entre Sargento Ismael García y Soldado Carlos Mosto. Consistió en la colocación y habilitación de cañerías con las dimensiones y materiales reglamentarios, para reemplazar la precaria red de abastecimiento que tenían tanto las familias de la zona, como el centro de salud Antonini.“El sector donde se ejecutaron los trabajos era el único en el barrio que no tenía una cañería distribuidora de la red pública, y los vecinos recibían el agua de un caño extendido a partir de una conexión precaria. Al no tener la instalación correcta y el diámetro correspondiente, tenían complicaciones para contar con el servicio y presión, e incluso tardaba mucho más en regresar el agua a las casas, luego de cortes en el suministro”, explicó el presidente de la comisión vecinal, Antonini, Rodrigo Villanueva.Villanueva destacó que la situación también afectaba al centro de salud Antonini, enclavado en esa zona. “Estamos muy agradecidos. Habíamos elevado una nota con la firma de los vecinos para poder mejorar la calidad de vida”, destacó.En tanto que en jurisdicción de la vecinal Toma Vieja se amplió 500 metros la red pública distribuidora de agua potable. Abarcó calles El Saúco, entre Ingeniero Jozami y El Guayacán; El Ubajay, entre El Cambará y El Saúco; y El Cambará entre El Ubajay e Ingeniero Jozami.“El agua llegaba por enganches desde otras calles que tenían la red. Por esa situación no había presión, y por lo general a partir de las 10 no había suministro hasta las 22”, contó Javier Mendieta, presidente de la vecinal. La obra de extensión habilitada mejorará la calidad de prestación del servicio a unas 25 familias, que habitan en la zona desde hace más de dos décadas.Luego, Mendieta destacó el diálogo y el trabajo en conjunto con las autoridades municipales ante las gestiones de los vecinos. La obra fue incluida y ejecutada en el marco del plan de obras con recursos del Fideicomiso.Con estas ampliaciones concretadas y habilitadas, casi 700 familias en distintos sectores de la ciudad se beneficiaron con las obras de extensión de redes de agua que se ejecutan con fondos del fideicomiso. Así se desarrollaron más de 1500 metros de nuevos conductos en las vecinales, Olegario Víctor Andrade, Thompson, Independencia, Paracao, J. J. Urquiza, Jorge Newbery Este, Nuestra Señora de Loreto, Paisajes del Paraná, Mosconi, El Túnel, Corrales, Santa María, entre otras.El plan de ampliación o completamiento de cañerías continúa en ejecución con nuevos frentes en marcha, con el objetivo de renovar la infraestructura sanitaria, optimizando el funcionamiento del sistema de distribución de agua potable, para mejorar las presiones manométricas y los caudales de abastecimiento en tramos de diversos sectores de la ciudad.