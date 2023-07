La Feria Fiscal Municipal regirá desde el lunes 17 al viernes 21 del corriente

Así lo dispuso por resolución la Administración Fiscal Municipal (AFIM) de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 8.639. Se aclaró, no obstante, que durante ese período “el 100 % de los trámites seguirán activos” en el organismo.La Administración Fiscal Municipal (AFIM), a través de la Resolución Ejecutiva N° 30/2023, dispuso que “en el período comprendido entre el 17 y el 21 de julio de 2023, ambos inclusive, se establezca la Feria Fiscal Municipal, de acuerdo a lo dispuesto mediante Ordenanza Nª 8.639”.En los considerandos de la Resolución, firmada por la contadora Verónica Demediuk, Directora Ejecutiva Subrogante de la AFIM, se establece que “la vigencia de la Feria Fiscal se circunscribe exclusivamente a la tramitación de los recursos contemplados en el Capítulo X Parte General del Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 6.410 y modificatorias en actuaciones del Organismo Fiscal, por lo tanto, no será aplicable a la Justicia de Faltas”.En los cinco días que dura la feria, concretamente, no se computa como hábil administrativo en la tramitación de recursos vinculados exclusivamente a materia tributaria del ámbito municipal.Desde la AFIM, en este sentido, se aclaró que desde el lunes 17 al viernes 21 “el 100 % de los trámites seguirán activos” y que la Feria Fiscal en sí, en la práctica, “es para que los profesionales que asesoran a los contribuyentes puedan tener un descanso de una semana y que no les corran los plazos de los recursos”.En la AFIM “sigue todo normal -los horarios, los trámites, los vencimientos-, todo”, se remarcó.