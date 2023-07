UTA rechazó la oferta de la empresa y la reunión pasó a cuarto intermedio

un ofrecimiento que fue rechazado por parte de UTA y la reunión pasó a cuarto intermedio

Este jueves se desarrolló una audiencia en la Secretaría de Trabajo entre representantes de la UTA y la empresa buses Paraná, con el objetivo de destrabar el conflicto con los trabajadores de transporte urbano.Se recordará los choferes de colectivos de Paraná advirtieron que podría paralizarse nuevamente el servicio, ya que no se les cumplió con el pago de todo lo que les adeudaban.. Cabe destacar que la reunión, fue en medio de la conciliación obligatoria que rige hasta el martes 25 de julio.“La empresa ofreció un acuerdo, pero no nos pareció valido y pasamos a un cuarto intermedio. Nos propusieron”, dijo el secretario general de UTA, Britos, aEn este sentido, detalló que durante el encuentro se abordaron varios temas: “Tratamos de poner mucha voluntad, pero lo que nos ofrecieron fue esto (las tres cuotas). La empresa pagó la diferencia de junio y SAC, queda abril, mayo y una cuota de 32.000 pesos”Sobre la propuesta, expresó que la empresa ofreció “pagar la cuota de abril, mayo, SAC y viáticos en tres cuotas, porque lo terminaríamos de cobrar en septiembre. Dialogaremos con los trabajadores y veremos cómo sigue”. Asimismo, explicó que desde la UTA realizaron una contrapropuesta, pero no fue aceptada. "Este viernes se realizará la continuidad del encuentro para intentar llegar a un acuerdo", cerró Britos.