Conflicto de transporte: “Están todos los subsidios al día”, afirmó el municipio

En ese sentido, Elonce habló con, secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano del municipio, quien recordó en primer lugar cómo volvió el conflicto: “Nos encontramos con la sorpresa de que, a pesar de esa comunicación formal de UTA que levantaban la medida de fuerza, nos encontramos el lunes con esta situación (en referencia a la continuidad del paro)”.Asimismo, asumió la responsabilidad desde su lado: “”.Por ese motivo, contó: “El lunes solicitamos, desde el municipio, la conciliación obligatoria lo que genera hoy una reunión entre las partes en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. La función nuestra es, desde nuestro lugar, acompañar dentro del marco regulatorio de subsidios, como dijo el intendente el lunes, podamos tener la posibilidad de adelantar los fondos que sean necesarios para lograr sostenibilidad y que el vecino de Paraná no se encuentre con este conflicto que son entre partes: la empresa y el sindicato. Siempre con la cautela de que estamos hablando de fondos que hacen a los impuestos que pagan nuestros vecinos”.Por ese motivo, reveló que ya recibieron una parte del pago de lo adeudado hace dos días: “Vamos articulando los mecanismos para asegurar de que, en función de esa paritaria que se firmó en junio, en la que han tenido un adelanto los trabajadores de UTA. Han percibido una cuota de ese acuerdo el pasado martes. Estamos atentos en lo que podamos acompañar para resolver cualquier inconveniente”.”. De todas maneras, sotuvo que “”.“El lunes ha comenzado una mesa de negociación entre las partes involucradas en este conflicto para ir resolviendo este problema en sí. Estamos todos atentos a que encontremos la solución, pero”, continuó.Por último, el funcionario municipal no descartó mayores medidas, como una intimación: “Nosotros constantemente, cada vez que se da una medida de fuerza de estas características por marco regulatorio no exime a la empresa de prestar el servicio motivo por el cual, emitimos la orden de servicio, intimando para que lo presten. En caso de que no sea así, con la multa correspondiente”.