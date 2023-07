Colectiveros siguen sin cobrar parte de lo adeudado: analizan medidas a tomar

Los choferes de colectivos de Paraná advirtieron que podría paralizarse nuevamente el servicio, ya que no se les cumplió con el pago de todo lo que les adeudaban. “El martes se tendría que haber pagado retroactivo de abril, mayo y junio” pero se les abonó “retroactivo de junio y diferencia de aguinaldo”, dijeron aEste jueves se reunieron en Asamblea en la sede de UTA Entre Ríos y a las 11 tienen previsto una reunión en la Secretaría de Trabajo. Se determinó que luego de lo avanzado en dicha reunión,“El martes nos tendrían que haber pagado el retroactivo de abril, mayo y junio; esto no se abonó, si no que se pagó solo el retroactivo del mes de junio y una diferencia del aguinaldo; es decir que nos quedan debiendo el retroactivo de abril y mayo”, expresó un colectivero, Gustavo Bernal, a Elonce.En este sentido, recordó que en ese momento están bajo la conciliación obligatoria, pero anteriormente “el abogado de UTA detalló que si no se cumplía él iba a hacer todo lo posible para revocar la conciliación”.“No queremos dejar a los usuarios sin servicio, pero ellos faltaron a su palabra y nosotros estamos cansados, porque tuvimos la buena predisposición de salir, pero ellos no cumplieron con los pagos acordados”, expresó el trabajador al resaltar a las 11 se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Trabajo para avanzar con las tratativas y “de no llegar a un acuerdo probablemente se realice retención de servicio”.Al ser consultado por la situación laboral, expresó: “Todos trabajamos mal psicológicamente, porque no sabemos cuándo vamos a cobrar ni cómo. A los compañeros nos cansa esta situación porque no sabemos qué va a pasar con nuestro sueldo. Tenemos que pagar alquiler, gas, luz y no tenemos el dinero”.“No nos cansa la gente o el tránsito, es la situación laboral que vivimos. Los pasajeros suben enojados y muchas veces nos dicen cosas, pero cuando les explicamos ellos entienden. Nosotros somos empleados, ellos como usuarios se deben hacer respetar”.Finalmente, resaltó que esperarán que va a pasar en el Secretaría de Trabajo y luego llevarán a cabo una reunión esta noche con los compañeros y se evaluarán medidas a seguir”.