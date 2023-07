Los niños disfrutaron con alegría del Festival de Espectáculos Infantiles

Paraná Festival de Espectáculos Infantiles continúa con diversión para toda la familia

Pese a las inclemencias del tiempo, los niños no desaprovecharon la oportunidad de salir alegres y con sonrisas en sus caras tras la función.rescató los testimonios de muchos de ellos.Lautaro, de 11 años, destacó: "Fui a la obra y pedí las canciones que estuvieron al final". Asimismo, resaltó que vino con amigos, fue su primera vez en el Teatro 3 de Febrero y valoró "el edificio" que tiene.Palma, de solo 10 años, recordó que la parte final de la función del martes fue lo más resaltado y se debió a que "". Jazmín, por otro lado, contó que fue la primera vez que se hizo presente en el teatro.Morena, por otra parte, subrayó el comienzo de la obra del miércoles: "Cuando estaban los hombres con los palos en los pies. Una niña, por otro lado, le encantó el personaje "del búho".", rescató otra pequeña. Otra, en cambio, decidió quedarse con las bailarinas y el escenario. Tomás y Dylan, de siete años, afirmaron que quedaron sorprendidos "cómo bailaron"."A mí me gusta el teatro", dijo una niña que apareció repentinamente con mucho entusiasmo. Lautaro, de siete años, expresó que le gusto "todo" y dijo que vino con su maestra.La docente rescató que vinieron en dos grupos junto a otro profesor provenientes de la biblioteca popular "Caminantes":Otra pequeña que salió del teatro hizo su valoración de lo visto: "(Me gustó) un poco de todo". También expresó que no sabía los motivos, pero "al principio estuvo bueno".Un niño de tan solo cuatro años rescató el momento "cuando rompieron la piñata", además de afirmar que vino acompañado de su padre, quien coincidió con todos los comentarios al destacar la obra como "linda" y "muy entretenida". Tampoco dejó pasar la chance para confirmar "que van a seguir viniendo".Una de las protagonistas de la obra compartió un análisis de lo vivido en el segundo día del Festival de Espectáculos Infantiles: "Sí nos reconforta porque vemos la felicidad en los chicos y en los papás que se han divertido mucho igual que nosotros haciendo la función. Siempre es una alegría ver la sala llena y que vengan a ver a los elencos locales".Otra de las actrices sostuvo que estuvo "hermoso, pese al clima. Me encantó. Payasos con el clima, contra el clima". Juan Carlos Izaguirre, por su parte, vibró por lo hecho ayer: "Mucho público gracias a Dios. Este final viene hermoso, nos encanta y (estamos) muy contentos de este público tan caluroso".Por último, otro integrante del elenco teatral aseguró lo que viene en el FEI: "Falta un montón. Sepan que hay unas obras hermosas durante todas las vacaciones. El público de Paraná siempre está con ganas de ver teatro y eso es muy lindo".13 de julio: "Rapunzel, una aventura muy descabellada" / Elenco Concertado14 de julio: "Un cuento de piratas a la cacerola" / Grupo La Cacerola15 de julio: "Volá, un cuento en el viento" / Grupo La Rueda Teatro18 de julio: "Los pichulos formando familia" / Compañía Magic Circus19 de julio: "Una historia despistada" / Grupo Montoto y Magoya20 de julio: "Navegando con el velero mágico" / Grupo musical El Velero Mágico21 de julio: "Día Buendía" / Grupo EntreRisas22 de julio: "Colorado colorín" / Compañía La Camalote Teatro