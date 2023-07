Los hinchas de Patronato destacaron la actuación del equipo ante Botafogo

Patronato perdió 2 a 0 ante Botafogo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.Tras el partido, los hinchas del Rojinegro destacaron el rendimiento del equipo que dirige Rodolfo De Paoli y brindaron sus sensaciones para el encuentro de vuelta, que se disputará el próximo miércoles desde las 19 horas.“Te quedas con sabor a poco ya que Patronato hizo un buen partido y estuvo a la altura. Lamentablemente, en dos contras nos convirtieron. El Rojinegro mereció un poco más”, dijo aun hincha.Otro fanático indicó: “Me gustó como jugó el equipo, pero no alcanzó. Me parece muy complicado el partido de vuelta porque el arbitraje dio mucho que hablar ya que favoreció al visitante y en Brasil los van a beneficiar nuevamente. Me parece fantástico que un equipo de la B Nacional esté jugando la Copa Sudamericana, ya que es algo muy lindo para la ciudad de Paraná y la provincia”.Otro hincha sostuvo: “Me pareció un buen partido de Patronato donde la diferencia fue la jerarquía del equipo rival. Las esperanzas para el encuentro de vuelta siempre están, pero es complicado”.“Al equipo lo vi bien, pero para el partido de vuelta tienen que poner a esos volantes que entraron a lo último”, agregó otro hincha que viajó desde la ciudad de Concordia a Paraná con el objetivo de solo ver a Patronato.“Siempre vengo a alentar a el equipo. Si el gol a los 42 minutos del primer tiempo lo hubiéramos hecho, creo que hubiéramos terminado de otra forma”, reflexionó otro hombre y agregó: “Fue muy parejo todo el partido, fueron dos jugadas nadas”.Respondiendo a la pregunta de cómo ve Patronato en Brasil, el hombre dijo: “Es duro pero los milagros existen”.“El partido nos pareció fabuloso y el miércoles volvemos a verlo”, dijo una joven“Hoy lo vimos bien a Patronato a pesar del fallo arbitral, a mi entender las dudosas eran todas para ellos”, comentó otro joven y agregó que “siempre nos cuesta contra los equipos grandes, de visitante o de local siempre se siente”. En cuanto al próximo miércoles: “lo veo complicado, pero Patronato nos enseñó a querer asi que vamos a confiar hasta el final”.“Nos robaron el partido porque nada que ver el offside pero de todas formas estoy feliz porque la gente alienta igual y todos los que amamos a patronato seguimos cantando, no nos fuimos y hasta el último minuto estuvimos ahí bancando al equipo”, expresó otra joven.“Vine con papá a ver el partido”, contó un niño y añadió respecto al partido: “Falto un poquito, pero por lo menos pudimos venir a la cancha y ver un equipo brasilero”.“El equipo estuvo bien, me gusto porque se jugó ante los brasileros que están puntero. Esos dos errores fueron una lástima y dos penales que al árbitro no nos dio, pero todavía quedan la esperanza del miércoles”, reflexionó un hincha.