Cuáles son las actividades que ofrece Paraná para las vacaciones de invierno

La ciudad de Paraná será epicentro de una gran variedad de propuestas culturales, turísticas, gastronómicas, recreativas y deportivas. Llegan espectáculos de renombre que por primera vez estarán en la ciudad, demostrando que Paraná se consolida en su perfil de ciudad turística.



Así, en el mes de julio Paraná contará con una variada gama de actividades, especialmente pensadas para compartir en familia, con especial atención a las infancias. Todo preparado para vivir las vacaciones de invierno a pleno en la ciudad. Así, paranaenses y turistas podrá disfrutar de recitales para las infancias de los grupos Canticuénticos y Pim Pau, de las obras teatrales y musicales del Festival de Espectáculos Infantiles (FEI) en el Teatro 3 de Febrero, y la Granja de Zenón. Otros de los atractivos serán la Feria de Emprendedores y Artesanos "Vacaciones de invierno" en la Costanera, los paseos en el Bus Turístico, los paseos al Islote Curupí y las Bicis Públicas.



A su vez, el Encuentro Nacional de Composición musical en Paraná “Savia”, en la Casa de la Cultura y La Vieja Usina; la Paraná Comic Con; ferias en distintos barrios, caminatas y recorridos por lugares históricos de la ciudad y obras de teatros en centros culturales. Las ferias en el Parque Botánico y la Feria de Salta y Nogoyá. También el Circo Mexicano Vera Cruz; prácticas de tango, cine y eventos deportivos de sóftbol y natación, entre muchas otras.



El intendente Adán Bahl dijo que la agenda “es el resultado de un trabajo sostenido con una visión clara de desarrollar el turismo como una forma de dinamizar la economía y el empleo local”, e invitó “a los paranaenses, entrerrianos y personas de distintas provincias a disfrutar de la ciudad, sus espacios públicos recuperados y de estas propuestas pensadas para todas las edades”. Presentación La presentación de todas las actividades fue en el Teatro 3 Febrero este viernes con la presencia de funcionarios municipales, referentes, responsables, organizadores de las actividades, integrantes del Consejo Asesor Marca Ciudad y del EMPATUR.



El subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, valoró: “Todas lo que se generó para estas vacaciones está hecho por paranaenses, además de producciones nacionales que posaron su mirada en la ciudad para traer sus contenidos. Detrás del trabajo turístico hay dinamización de la economía para los paranaenses”, dijo.



La subsecretaria de Cultura, Carina Netto, mencionó: “Siempre tenemos agendas nutritivas, para todos los gustos, para disfrutar. Estamos felices porque el Municipio apoya distintas actividades que se harán en distintos puntos de Paraná”.



“Esta agenda es el resultado de que Paraná se fue posicionando como una ciudad que es destino atractivo para turistas y es una invitación a que los propios paranaenes puedan disfrutar de las propuestas y de la ciudad. Esto parte de una decisión política del intendente Bahl de promocionar el turismo y sumar esfuerzos a través de acuerdos estratégicos”, dijo la subsecretaria de Comunicación, Anabel Waigandt.



Susana Ratcliff, integrante del Colectivo Compositoras de Entre Ríos, manifestó: “Estamos felices de lograr el encuentro de Composición SAVIA, que será este fin de semana, con artistas de todo el país”.



En tanto, Gustavo Bedia, coordinador del CPC, añadió: “Estamos acompañando la agenda que tiene Paraná para estas vacaciones. Tenemos mucha expectativas, habrá varias actividades para todas las edades y los gustos en el CPC”.



Por último, Danisa Todoro, una de las organizadoras del Festival de Espectáculos Infantiles (FEI), manifestó que “es un orgullo poder seguir llevando adelante esta propuesta en el Teatro 3 de Febrero, con entradas muy económicas para poder disfrutar de las obras, siempre tratando de renovar las propuestas año a año”. La agenda Del 7 al 30 de julio - Paraná Bus Turístico



Podrás disfrutar de un recorrido a cielo abierto que te permitirá conocer de una forma diferente los puntos emblemáticos de la ciudad, acompañado por guías turísticos. Diferentes entidades serán las responsables de la venta del Bono Solidario. Adquirí tu Bono Solidario - Tarifa: $1000 Mayores - $500 Menores de 12 años Diariamente Centro de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín -Parque Urquiza-), de 08:00 a 15:00 Hs.



Del 7 al 30 de julio - Reserva Natural “Islote Curupí”



Se trata de un recorrido que se desarrolla hacia el borde Norte del Islote, mediante un sendero de madera que lo atraviesa a lo largo de toda su extensión. Dentro del sendero se podrán encontrar una serie de miradores para apreciar distintas visuales, ya sea hacia la laguna interna del islote, hacia la ciudad y hacia la Isla Puente. Mediante este recorrido por el Islote se podrá aprender sobre su flora, fauna e historia del mismo. Proyecto turístico, cultural y ambiental impulsado por la asociación “A Ñangareco Nderejhe”, con el apoyo de la Municipalidad de Paraná.



Del 7 al 30 de julio - Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



Una nueva opción de movilidad urbana sostenible para que Paranaenses y Turistas puedan recorrer la Costanera usando el sistema de bicicletas públicas de nuestra Ciudad. Durante estas Vacaciones de Invierno el servicio será gratuito bicivia.smod.io/



Del 11 al 22 de Julio - FEI 2023 – Festival de Espectáculos Infantiles



Llega un año más este tradicional Festival de Espectáculos Infantiles para que disfrutes en familia de las funciones que están previstas de Martes a Sábados, a las 16:00 Hs, con una variada cartelera de espectáculos. Artistas de la ciudad, darán encuentro al maravilloso mundo del teatro, la música, los títeres y destrezas circenses. Este evento es organizado por artistas, gestores culturales de la ciudad y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Paraná desde la Subsecretaría de Cultura y Canal Once. Teatro Municipal “3 de Febrero” – 25 de Junio 60. Entradas: Boletería del Teatro.



Circo Mexicano “Vera Cruz”



Por primera vez en la ciudad llega esta propuesta con un gran espectáculo con malabaristas, bailarinas, trapecistas, payasos, con más de 20 artistas en escena, el globo de la muerte y el péndulo fantástico. Una de las grandes atracciones son las Águilas Humanas. . Las entradas se pueden adquirir online.



Hiper Chango Más – Playón de estacionamiento – Av. Larramendi y Anacleto Medina - Avenida Larramendi y Anacleto Medina



Debut Viernes 7 de Julio – 20:30 Hs. // Sábado 8 – 17:00 Hs. y 20:30 Hs.- // Domingo: 15:00 Hs. // 17:00 Hs. // 20:30 Hs.- // Vacaciones de Invierno - Lunes a Jueves: 15:00 Hs.// 17:00 Hs. // Viernes, Sábados y Domingos: 15:00 Hs. // 17:00 Hs. // 20:30 Hs.



Del 8 al 23 de julio – 10:00 a 20:00 - Feria de Emprendedores y Artesanos "Vacaciones de invierno"



Una gran variedad de propuestas, ideal para recorrer, disfrutar, comprar algo diferente y único. Encontrarás marroquinería, calzado, cerámica, mates, cuchillos, esencias y aromas, tablas de madera, textil y muchas cosas más! Acompañado de Patio Gastronómico, Música en vivo los fines de Semana. Plaza de las Colectividades – Costanera.



Del 7 al 9 de julio – 20:30 - Encuentro Nacional de Composición en Paraná “Savia”.



El encuentro reunirá a artistas dedicadas al trabajo de la creación musical en un ámbito de producción, formación y encuentro. Además de instancias de capacitación, habrá presentaciones de libros, charlas y recitales. Las compositoras Marita Londra, Lucy Patané, Nora Sarmoria y Liliana Vitale compartirán escenario con artistas entrerrianas. Ana Suñé, Lucy Patané y Charo Bogarín brindarán charlas de gestión musical y ley de cupo. Las actividades se completarán con presentaciones y talleres. Las sedes serán los Centros Culturales Provinciales: Casa de la Cultura de Entre Ríos // Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” Gregoria Matorras 861 // Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER). Todas las propuestas serán libres y gratuitas.



8 y 9 de julio – Campeonato Argentino de Natación de Invierno



La competencia es organizada por AANI (Asociación Argentina de Natación de Invierno) y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Paraná. 60 nadadores de todo el país participarán de la competencia. Dos días de competencia en agua fría (a una temperatura inferior a los 10 grados). Atlético Echague Club – 25 de Mayo 555



9 de julio – 16:00 - Canticuénticos



La actividad convoca a toda la familia para cantar, jugar y bailar a partir de una propuesta divertida y cuidada que gira en torno a ritmos argentinos y latinoamericanos. El grupo recurre al juego, el humor, la poesía y la emoción, e invita a chicos y grandes a compartir un original recorrido por huaynos, chamarritas, chacareras, cumbias y chamamés. CPC - Centro Provincial de Convenciones – San Martín 15 – Entradas a la venta por plateavip.com.ar. Menores de dos años no abonan entrada.



15 y 16/07 - Paraná Comic Con



Llega la convención de cómics, anime, k -pop, gaming y cine más importante de la ciudad. Con artistas invitados. Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina” – Gregoria Matorras 861 Entradas VIP en la web de @revamos.com.ar



19 de julio - “La Granja de Zenón” - Show Oficial



Centro Provincial de Convenciones - San Martín 15 - 15:30



Zenón, sus sobrinos, Bartolito y todos los animales de la granja de Zenón llegan a la ciudad para contarnos una historia increíble, con todos sus personajes y canciones. Un show nuevo, imperdible, con grandes sorpresas. Tito y Bartolito, sueñan llegar al arcoíris, pero ambos se ven decepcionados cuando Zenón y Pinto les dicen que eso es imposible. Nada detendrá al travieso gallito Bartolito y al curioso Tito, no descansará hasta lograrlo. Porque ellos saben que nunca hay que dejar de creer, nunca hay que dejar de soñar, siempre hay que imaginar y confiar en lo que nos dice el corazón. Anticipadas disponibles en Platea Vip.



Del 20 al 23 de julio - XXVI Campeonato Internacional de Softbol Infantil “Mariano Montero” y “Candela Figueroa”



En esta nueva edición la ciudad capital del softbol recibirá delegaciones de Venezuela, Perú, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Guatemala, El Salvador, como así también equipos de diferentes puntos de nuestro país. Club Softbo Play – Ernesto J. Izza 3910/ Estadio Mundialista “Nafaldo Cargnel” – Ambrosetti 295. Agenda por día 7 de julio



Recital en el marco del Encuentro Nacional de Composición SAVIA



Marita Londra y Lucy Patané se reunirán en el escenario para compartir con las anfitrionas del SAVIA, Compositoras en Bandada, grupo que está integrado por Ana Contreras, Analía Bosque, Adriana Bruselario, Paola Núñez, Emilia Cersofio, Elisa Sarrot, y Miriam Gutiérrez. 20:30 La Vieja Usina Gregoria Matorras 861, Paraná.



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



Debut Circo Mexicano “Vera Cruz” 20:30 Hs.



Por primera vez en la ciudad llega esta propuesta con un gran espectáculo con malabaristas, bailarinas, trapecistas, payasos, con más de 20 artistas en escena, el globo de la muerte y el péndulo fantástico. Una de las grandes atracciones son las Águilas Humanas. Las entradas se pueden adquirir online.



Hiper Chango Más – Playón de estacionamiento – Av. Larramendi y Anacleto Medina - Avenida Larramendi y Anacleto Medina



8 de julio



Gala Patria con Adriana Varela y artistas entrerrianos. A las 20.30 hs Centro Provincial de Convenciones. El espectáculo Tango Malambo e Independencia contará con un ensamble integrado por músicos y bailarines entrerrianos de reconocida trayectoria. La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada.



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero - 17:00 – HECHIZADA, UNA HISTORIA OSCURA de María Laura Weibel. PLATEA Y PALCOS: $2400 – TERTULIA: $2200 (o por Ticketwey). Género: Infantil - Duración: 1h. Org. Grupo Luces. Subsecretaría de Cultura – Municipalidad de Paraná



Casa de la Cultura. 13:30 MÚSICA Savia. Encuentro Nacional de Composición. Peña al Sol. Toca: Nora Sarmorio + micrófono abierto. 9 de Julio y Carbó. Entrada libre y gratuita.



Biblioteca Caminantes. 15:00 "Cultura que Camina". Circo: Tutuca y Charamuzka. Música: Anarkustico + Inmaduro. Gdor. Antelo 1345.



Espacio Nuevo Micelio. 21:00 MÚSICA Chaman Folkpunk + Ponzonia. Pintura en vivo con Francisco Daniel Aguilar.. Rosario del Tala 259.



La Hendija. 21:00 TEATRO "A la hora de llorar el mismo pañuelo" de Carlos Fernández. Dirección: Gabriela Verón. Gualeguaychú 171. Reservas al 3435104833.



La Vieja Usina. 20:30 MÚSICA Savia. Encuentro Nacional de Composición. Tocan: Liliana Vitale, Dúo Alcira, Susana Ratcliff y grupo, Dúo Agustina Schreider-Silvia Salomone, Brenda Espinosa. Gregoria Matorras 861. Entrada libre y gratuita.



Limbo Pub. 21:00 MÚSICA Slogan. Güemes y Liniers. Entrada $800.



Plaza de las Naciones: Feria y festival de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. 11 a 17 hs. Calle Laurencena y Nicaragua.



Feria Paseo Espejo. 10 a 19 hs. Feria de Emprendedores. Subs. de Inversión y Empleo Municipalidad de Paraná Calles Gral. Sarobe y Gral. Geronimo Espejo



Festejo de 9 de Julio - 14 a 19 hs. Festival Patrio. Comisión Vecinal San Agustin Sudoeste. Plaza Los Olivos - calle 1ro de Mayo y Los Jacarandaes.



Evento Deportivo Fundación Crescer. 15 a 20 hs. Plaza Eva Perón -San Agustín-.



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



9 de julio



Gran Feria Patria – Feria Salta y Nogoyá - Presentación del Ballet folklórico “La Greda”. Habrá chocolatada, venta de locro y más atractivos para una jornada patria en la emblemática feria, totalmente renovada. Propuesta organizada por la Municipalidad de Paraná. Acceso libre y gratuito. 8:00 a 13:30.



Paseo Parque Botánico “Leandro N. Alem” - Feria Periurbana 10:00 a 17:00



Caricatun Circo: Llegan a nuestra Ciudad Bartolito, La Vaca Lola y los personajes más queridos por los chicos en un mismo show. Atlético Echague Club – 25 de Mayo 555



Pim Pau “Vacaciones de Invierno”: El grupo argentino-brasileño de arte y educación para las infancias llega con muchas novedades para esta temporada, repleta de interacción, creatividad, humor, ritmo y energía. Este espectáculo con contenido educativo, artístico y creativo para las infancias.// Auditorio Escuela de Música - Italia 61.



Canticuénticos: Convoca a toda la familia para cantar, jugar y bailar a partir de una propuesta divertida y cuidada que gira en torno a ritmos argentinos y latinoamericanos. El grupo recurre al juego, el humor, la poesía y la emoción, e invita a chicos y grandes a compartir un original recorrido por huaynos, chamarritas, chacareras, cumbias y chamamés. CPC - Centro Provincial de Convenciones – San Martín 15 – 16:00 - Entradas a la venta por plateavip.com.ar



Circo Mexicano “Vera Cruz” (Entradas a la venta online)



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) desde el 7 de hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero 20:00 – HEROE – LIRICO POP – NOCHE LÍRICA ITALIANA PLATEA Y PALCOS BAJOS: $4500 – PAL. ALTOS: $4000 Y TERTULIA: $3800 (O por plateavip) Género: Música - Duración: 1h y½. Org. Sin Producciones Subsecretaría de Cultura – Municipalidad de Paraná



Escuela de Música. 17:00 - TEATRO 9 de julio – 16:00 -"Vacaciones de Invierno". Auditorio. Italia 61. Entradas en passline.com y en @the_musicstore



Escuela del Bardo. 19:00 TEATRO "Fantasmas". Microteatro. Av. Almafuerte 104 bis. Entrada $1000. Reservas al 343 4565942.



Casa Boulevard / Sala Metamorfosis. . 20:00 TEATRO "Vida y Vuelta". Compañía Teatral. Dirección: Julieta Daga y Leandro Bogado. Actúan: Paula Righelato y Ezequiel Caridad. Ituzaingó 80. Reservas al 343-4285 365.



La Vieja Usina. 20:00 TEATRO Ciclo Domingos de Teatro. Gregoria Matorras 861. Entrada libre y gratuita por orden de llegada.



Festejo 9 de Julio en Vecinal Barrio AATRA. 11 a 15 hs. Festival y entretenimiento para toda la familia. Polideportivo Vecinal calle Alte. Brown.



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



10 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



11 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero 16:00 – FEI 2023: ESTO ES PURO CUENTO de Paula Righelato ENTRADA GENERAL: $700 Género: Teatro Infantil - Duración: 55 Min.Org. Compañía Teastral Subsecretaria de Cultura – Municipalidad de Paraná



La Vieja Usina. 20:30 DANZA "Muestra de Invierno". Espacio Danza. L Gregoria Matorras 861.



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



12 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero16:00 – FEI 2023: PAYASOS CONTRA EL CLIMA de Juan. C. Izaguirre. ENTRADA GENERAL: $700 Género: Teatro Infantil - Duración: 50 Min. Org. Los Macanos Borondongos. Subsecretaria de Cultura – Municipalidad de Paraná



Casa de la Cultura. 20:30 CINE Club Musidora. 9 de Julio y Carbó. Bono contribución $300.



La Vieja Usina. 21:00 MÚSICA Práctica abierta de tango. Gregoria Matorras 861. Entrada libre y gratuita.



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



13 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero16:00 – FEI 2023: RAPUNZEL UNA AVENTURA DESCABELLADA



De Juan Carlos Gallego. ENTRADA GENERAL: $700. Género: Teatro Infantil - Duración: 1h. Org. Elenco Concertado. Subsecretaria de Cultura – Municipalidad de Paraná



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



14 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero 16:00 – FEI 2023: UN CUENTO DE PIRATAS A LA CACEROLA



De Marcos Monjes y María Luz Gómez. ENTRADA GENERAL: $700. Género: Teatro Infantil - Duración: 50 Min. Org. La Cacerola. Subsecretaria de Cultura – Municipalidad de Paraná



Espacio Nuevo Micelio. 20:00 MÚSICA La Fakin Yey + Yagua Ñaro + San Lebowski. Rosario del Tala 259. Anticipadas $500 con las bandas.



Asociación Vasca Urrundik. 20:00 "Cuentos de amor, humor y otros demonios".



España 430. Derecho de espectáculo $1000. Reservas al 3433000168 / 3434632295.



La Vieja Usina. 20:30 MÚSICA Gildas. Gregoria Matorras 861. Entradas en passline.com y en @the_musicstore



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



15 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero16:00 – FEI 2023: VOLA, UN CUENTO CON EL VIENTO. ENTRADA GENERAL: $700. Género: Teatro Infantil - Duración: 55 Min. Org. La Rueda Teatro



Club Fournier. 20:00 MÚSICA Minoría Activa + No Invidencia + La Primera Ley de Newton + Nivangio Donisvere + Bandera de Guerra. Sudamericana 2350.



La Hendija. 21:00 TEATRO "A la hora de llorar el mismo pañuelo" de Carlos Fernández. Dirección: Gabriela Verón. Gualeguaychú 171. Reservas al 3435104833.



Casa Feria. Feria de emprendedores en Plaza de las Naciones / Skatepark. 11a 20 hs.



Larga marcha por el Barrio de La Alcantarilla Salida 16:30 Hs. Shopping La Paz



La oportunidad de recorrer el barrio reo y orillero, donde abundaron bares y prostíbulos. Se inicia en el Shopping La Paz (antiguo mercado), pasando el bar de los 33 y otros edificios emblemáticos de la zona, sigue hasta la Calle Sucia (Diamante) y termina en el estacionamiento del Cementerio. Llevar calzado cómodo y agua. Propuesta organizada por el Museo de la Ciudad.



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



16 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero. 16:00 – LA AVENTURA DEL EXPLORADOR. PLATEA Y PALCOS BAJOS: $3500 – PAL. ALTOS: $3000 Y TERTULIA: $2500. (O por plateavip). Género: Infantil - Duración: 1h y½. Org. Sin Producciones. Subsecretaria de Cultura – Municipalidad de Paraná



Escuela del Bardo. 19:00 TEATRO "Fantasmas". Microteatro. Av. Almafuerte 104 bis. Entrada $1000. Reservas al 343 4565942.



La Vieja Usina. 20:00 TEATRO Ciclo Domingos de Teatro. Gregoria Matorras 861. Entrada libre y gratuita por orden de llegada.



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



17 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) desde el 7 de hasta el 23 de julio.



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



18 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero16:00 – FEI 2023: LOS PIRULOS FORMANDO FAMILIA de Bruno García. ENTRADA GENERAL: $700. Género: Teatro Infantil - Duración: 1h. Org. Magic Circus, Subsecretaria de Cultura – Municipalidad de Paraná



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



19 de julio



“La Granja de Zenón” – Show Oficial Centro Provincial de Convenciones. 15:30 San Martín 15. Anticipadas disponibles en Platea Vip.



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero. 16:00 – FEI 2023: NAVEGANDO CON EL VELERO MAGICO



De Roxana Russo, Belén Acosta y Braian Navoni. ENTRADA GENERAL: $700. Género: Teatro Infantil - Duración: 50 Min. Org. Grupo Musical El Velero Mágico. Subsecretaria de Cultura – Municipalidad de Paraná.



Casa de la Cultura. 20:30 CINE Club Musidora. 9 de Julio y Carbó. Bono contribución $300.



La Vieja Usina. 21:00 MÚSICA Práctica abierta de tango. Gregoria Matorras 861. Entrada libre y gratuita.



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



20 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero 16:00 – FEI 2023: UNA HISTORIA DESPISTADA de Leandro Bogado. ENTRADA GENERAL: $700. Género: Teatro Infantil - Duración: 1h. Org. Montoto y Magoya. Subsecretaria de Cultura – Municipalidad de Paraná.



20:00 – VENI A BAILAR CON COTTO ANTICIPADAS: $1500 – EN PUERTA DIA DE LA FUNCION: $2000. Género: Coreografía de Baile - Duración: 1h y½. Org. Cottonaro Producciones. Subsecretaría de Cultura – Municipalidad de Paraná



XXVI Campeonato Internacional de Softbol Infantil “Mariano Montero” y “Candela Figueroa” Club Softbol Play – Ernesto J. Izza 3910/ Estadio Mundialista “Nafaldo Cargnel” – Ambrosetti 295



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



21 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero16:00 – FEI 2023: DIA BUEN DIA de Sara Casas y Daiana Lezcano



ENTRADA GENERAL: $700. Género: Teatro Infantil - Duración: 50 Min. Org. Entre Risas. Subsecretaría de Cultura – Municipalidad de Paraná



XXVI Campeonato Internacional de Softbol Infantil “Mariano Montero” y “Candela Figueroa” Club Softbol Play – Ernesto J. Izza 3910/ Estadio Mundialista “Nafaldo Cargnel” – Ambrosetti 295



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



22 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio.



Teatro 3 de febrero 16:00 – FEI 2023: COLORADO COLORIN de Sergio Martínez. ENTRADA GENERAL: $700. Género: Teatro Infantil - Duración: 50 Min. Org. La Camalote Teatro. Subsecretaria de Cultura – Municipalidad de Paraná.



La Hendija. 21:00 TEATRO "A la hora de llorar el mismo pañuelo" de Carlos Fernández. Dirección: Gabriela Verón.. Gualeguaychú 171. Reservas al 3435104833.



Caminatas históricas al sol con mandarinas. Plaza Alberdi 16:30 Hs.



Un recorrido guiado sobre el entorno de la Plaza Alberdi relevando la arquitectura y estilos de los edificios históricos que la rodean. Propuesta organizada por el Museo de la Ciudad dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.



XXVI Campeonato Internacional de Softbol Infantil “Mariano Montero” y “Candela Figueroa” Club Softbol Play – Ernesto J. Izza 3910/ Estadio Mundialista “Nafaldo Cargnel” – Ambrosetti 295



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



23 de julio



Feria de artesanías y emprendedores. Costanera Baja (Desde Plaza de las Colectividades hasta Sala Mayo) hasta el 23 de julio



Escuela del Bardo. 19:00 TEATRO "Fantasmas". Microteatro. Av. Almafuerte 104 bis. Entrada $1000. Reservas al 343 4565942



La Vieja Usina. 20:00 TEATRO Ciclo Domingos de Teatro. Gregoria Matorras 861. Entrada libre y gratuita por orden de llegada



XXVI Campeonato Internacional de Softbol Infantil “Mariano Montero” y “Candela Figueroa” Club Softbol Play – Ernesto J. Izza 3910/ Estadio Mundialista “Nafaldo Cargnel” – Ambrosetti 295



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



24 de julio



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



25 de julio



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



26 de julio



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



27 de julio



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



28 de julio



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



29 de julio



Plim Plim en Vivo, Una Aventura Musical



El show original de Plim Plim por primera vez en nuestra Ciudad. Plim Plim, un héroe del corazón, es un contenido destinado a niños en edad preescolar, que toma como inspiración los valores humanos y se propone estimular los primeros hábitos positivos para hacer de la infancia un mundo mágico. Centro Provincial de Convenciones - San Martín 15 Entradas a la venta por plateavip.com.ar



Atardeceres en el Cementerio - 17:00 Hs - Cementerio de la Santísima Trinidad



Recorrido guiado por el Cementerio municipal, contemplando obras de arte, estilos y estilemas arquitectónicos, materiales, vitraux, etc. En el cementerio se encuentran obras de arte, anónimas pero también de artistas reconocidos. Propuesta del Museo de la Ciudad dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!



30 de julio



Paraná Bus Turístico



Reserva Natural “Islote Curupí”



Bicivía Paraná ¡Subite a la bici y disfrutá!