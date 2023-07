Testimonios de los hinchas de Patronato que colmaron el Grella: "es histórico"

Video: La previa de Patronato-Botafoto está en Elonce

Patronato recibe a Botafogo de Brasil por la Copa Sudamericana desde las 19, y pese a la lluvia y el frío, los hinchas ya esperan el partido en el estadio Grella.Las historias de los hinchas se suceden y pese a la fría tarde con lluvia y viento, los hinchas colman el estadio Grella para otra noche histórica en la capital entrerriana.Desde las 16, los fanáticos de Patronato se pusieron los pilotos y con los colores rojo y negro, caminaron hasta el estadio.Un grupo de hinchas de Patronato, que viajaron desde Pergamino le hicieron frente a la lluvia y hablaron con Elonce. “Nací en Paraná y me crié en Pergamino, pero siempre fui de Patronato. Hoy, ganamos dos a cero”, dijo y su sobrino, oriundo de Pergamino también se sumó a alentar al rojinegro y contó: “me hice fanático, siempre me cargaron, pero encontré lo que me identifica con su historia, con el club y me volví loco por Patronato”, afirmó.Mateo contó que también trajo a su amigo para alentar a Patronato. “Los dos jugamos en Alem de Pergamino. Él, es hincha de Douglas de Pergamino, pero vino a alentar. Hoy, vamos a ganar”, afirmó sin dudas.El papá de Mateo contó que, en Pergamino, “somos hinchas del fogonero, pero hoy, vamos con todo por Patronato, hoy ganamos. Aguante el Patrón”, afirmó.Otro hincha que llegaba con su gorrita roja y negra, dijo a Elonce que “nos pusimos la campera y vamos a alentar como siempre pese a la lluvia y el frío”, dijo y agregó que “está jugando mucho mejor con De Paoli y tenemos confianza. Vamos por un buen resultado acá y a aguantar en Brasil”, señaló.Un hombre que se apuraba para llegar al estadio, dijo a Elonce, “el piloto lo compré hoy y me salió más caro que la entrada del partido”, afirmó entre risas.Un chico que llegaba con su padre a la cancha, mostró su fe por Patronato. “No importa el rival, es jugar y ganar. Tampoco importa la lluvia, no pasa nada”, dijo.“Estar en Copa Sudamericana es hermoso para nosotros que siempre seguimos a Patronato a todos lados. No nos importa la lluvia”, dijo otro hincha.“Vemos que con el nuevo DT, con De Paoli, se cambió la mentalidad y se nota en el juego de Patronato”, resaltó un fanático.El Grella estará multicolor y colmado por los pilotos de diferentes colores. “No importa mojarse porque esto es histórico. Vine con mi cuñado y mi hija”, dijo un hombre y agregó que “el equipo tiene actitud”, remarcó.“El tiempo nos beneficia. Ellos están acostumbrado a una alfombra y acá se van a tener que embarrar para ganar, porque los muchachos ponen actitud”, dijo un hombre a Elonce.“La lluvia es una bendición y hoy, gana Patronato. Acá los brasileros van a patinar porque tenemos un equipo con ganas”, señaló otro hincha.“Nos emocionamos en el primer partido por la Copa Libertadores y hoy, también. Es indescriptible. Se puede ganar y allá, en Brasil no importa, nos colgamos del travesaño”, dijo un hombre que llegó con su hija y su hermana a la cancha.