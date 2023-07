Patronato-Botafogo: fotos de la cancha y el público comienza a llegar al Grella

Abrió el estadio

Patronato tiene que recibir a Botafogo de Brasil por la Copa Sudamericana desde las 19, pero nuevamente la lluvia se hizo presente desde el mediodía y muchos recordaron lo que sucedió con el partido de Olimpia de Paraguay por la Copa Libertadores, cuando el torrencial aguacero precipitado sobre la capital entrerriana, causó estragos en la cancha del rojinegro y provocó inconvenientes en la ciudad de Paraná.Sin embargo, fuentes extraoficiales confirmaron que el personal de Conmebol ya realizó una primera inspección por el estado de la cancha de Patronato y el resultado habría sido favorable. “CONMEBOL caminó la cancha y está bien”, dio a conocer el periodista Gabriel Obelar y aclaró que “no debería llover fuerte y en cantidad”, porque de lo contrario, comenzarían los problemas en el campo de juego.Fuentes de la institución señalaron que la cancha está firme y el sistema de drenaje está funcionando. "El partido se juega", señaló a Elonce una fuente del club. Asimismo, se espera que los árbitros realicen la última inspección antes del partido que se realizará a alrededor de las 18.Cabe recordar que la mayor cantidad de agua se precipitó desde el mediodía y aunque no ha parado de llover, a diferencia del partido con Olimpia, no se dio el diluvio que causó la postergación del partido el 24 de mayo pasado.A la espera del histórico partido frente a Botafogo de Brasil por los playoffs de la Copa Sudamericana, que empezará a las 19, el estadio ya se abrió a las 16.Además, ya comenzaron las restricciones al tránsito en un radio aproximado de 500 metros alrededor del estadio, los cuales serán totales (restricción vehicular), o (restringida en forma peatonal para aquellos que no concurran al evento, excepción vecinos), conforme se indica a continuación:-Churruarin y 3 de Febrero (Restricción vehicular).-3 de Febrero y Díaz Colodrero (Restricción vehicular, solo vecinos).-Almafuerte y Marangunich (Restricción vehicular, solo vecinos).-Ayacucho y Dragones de Entre Ríos (Restricción vehicular).-Churruarin entre Ayacucho y Grella (Restricción vehicular y peatonal).-Churruarin y Derqui (Restricción vehicular).-Alte. Brown y Ayacucho (Restricción vehicular).-Basabilbaso y Saraví (Restricción vehicular).-Grella y Saraví (Restricción vehicular y personas solo autorizadas).-Grella y Gan (Restricción vehicular y peatonal, sin excepción)-Grella y La Diligencia-San Nicolás (Restricción vehicular y peatonal, sin excepción).-Churruarin y Sor Sirena (Restricción vehicular).-Churruarin y Sargento Cabral (Restricción vehicular).-Saravi y 3 de febrero (restricción Vehicular)