Comerciantes del microcentro advierten inconvenientes con Billetera Entre Ríos

Paraná Locales de ropa en la Peatonal San Martín ya cuentan con Billetera Entre Ríos

Luego del anuncio del incremento del tope de reintegro y la incorporación de los rubros de indumentaria, calzado en general y deportivo de la Billetera Entre Ríos , el representante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, Marcelo Ruggeri dijo que algunos comercios tienen inconvenientes para anotarse “porque no aparecía indumentaria y calzado en el formulario”.A su vez, contó que en el comercio de calzado en el cual trabaja no lo pudieron hacer y también acentuó: “Es muy probable que esto pase porque la sede central está en Santa Fe y todavía no tuve respuesta”.Por otro lado, el referente la Cámara dijo: “La gente consulta si los locales están adheridos a Billetera Entre Ríos para poder usarla”.“Hay mucho descontento de parte de los comerciantes que pertenecen al sector de joyerías, bazares y marroquinería, se preguntan: ¿Por qué para algunos si y para nosotros no? Si todos deberían tener el mismo derecho a impulsar las ventas”, puntualizó Ruggeri a APF.Asimismo, el representante de la Cámara comparó la manera en la que se manejó la billetera virtual en la provincia vecina: “Como comerciantes todos quisieran participar de este impulso que se hace a la venta a través de la billetera virtual como se hizo en Santa Fe, que la gente elija en qué gastar y no solo delimitarlo a los pocos rubros que ya están”.Por otra parte, siguen las quejas de usuarios por algunos locales que están adheridos a la Billetera Entre Ríos pero no la aceptan los días que ofrecen promociones. Ante lo cual se deben realizar las denuncias en Defensa del Consumidor.