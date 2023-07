Entregaron premios a adultos mayores que ganaron en los Juegos Evita de Paraná

La participación local en los Juegos Evita

Testimonios de los adultos mayores

El municipio los citó en la Costanera Baja, donde recibieron una distinción aquellos que irán a la etapa provincial.estuvo presente en el lugar, donde habló consobre este tipo de actividades: “Disfrutando de este momento de premiación, pero el concepto nuestro no es solo venir, sino venir, abrazarlos un ratito. Todos, en algún momento de nuestras vidas vamos a llegar a una edad donde tenemos que hacer deportes y amigos.”.En la misma línea, agregó: “En muchas de las plazas que estamos haciendo, sobre todo en los barrios, los adultos mayores nos piden estructura deportiva. Croquet, tejo y todas las cosas que hacen y que queremos que lo hagan en el barrio y no tengan que trasladarse hasta la Toma o a otro lugar de la ciudad.”.Asimismo, el jefe municipal reivindicó la idea principal de su visita e instó a los adultos mayores a “darles fuerza para que puedan seguir disfrutando de todo lo lindo que tenemos en nuestra ciudad que, aparte de la infraestructura, fundamentalmente el vínculo, tener amigos, participar y no quedarse en la casa”.El municipio de Paraná también habló del apoyo a diferentes actividades para las personas mayores. En ese sentido, el intendente argumentó: “Con muy poca infraestructura, una plaza cuidada y limpia, con el pasto cortado, ellos se divierten y compiten”. Asimismo, ejemplificó que en la plaza San Pedro “hicimos el espacio apropiado para el tejo con la arena”.A su vez, potenció a que más adelante se continúa con esa línea de planificación: “”.Eliana, responsable de la Secretaría de Políticas sociales, inclusivas y Comunitarias de la Municipalidad de Paraná, habló de los números en la competencia: “. Hoy tenemos más de 100 que están siendo premiados. No todos ellos llevan el primer puesto, pero 70 pasan a la etapa provincial, representando a Paraná”.“Ellos nos transmiten las energías y nosotros también para ser representados en la etapa provincial y llegar a ser campeones nacionales. Estamos muy contentos porque este mes ha sido todo lo que ha sido Juegos Evita. No es solo actividades, sino una política que se ejecuta día a día. Para los adultos mayores tenemos actividades para todo el año en las plazas, en los complejos municipales y cerca del barrio para que ellos puedan ir”, agregó la funcionaria.Posteriormente, la mujer reveló que los gastos de traslados en la etapa local estuvieron a cargo del municipio, mientras que la etapa provincial estará a cargo de las autoridades provinciales: “Cada una de las etapas están financiadas por los gobiernos”.José Gómez, secretario de Deportes de Entre Ríos, afirmó estar “feliz y respaldando el trabajo del municipio de Paraná”. Asimismo, recordó que esto no hubiera sido posible si no existiese el trabajo en equipo. También envió su felicitación a los adultos mayores: “Están siendo historia y siendo parte de una de las ediciones más importantes de esta competencia”.Desde el próximo 23 de agosto y hasta el 25/8, competirán en la etapa provincial en la ciudad de Concepción del Uruguay.La campeona de chinchón de los Juegos Evita, habló con Elonce y habló sobre la competencia: “Estoy contenta”. También reveló que “estamos en golf croquet, jugué al tejo, a las bochas y a todas las categorías”. Sobre su secreto para obtener la distinción, reveló que “tener suerte” le jugó a su favor.“Es una experiencia y mucha adrenalina. La alegría más grande es que con ella somos compañeras desde golf en el Gazzano. Quería llegar a la final con ella y llegamos”, aseguró Stella Maris. Por otro lado, expresó: “Agradezco a las autoridades que nos dan esta oportunidad de salir de ser abuelitas para estar en actividad”.Un hombre que estaba sentado en la primera fila de premiación, afirmó que se llevó la distinción en pareja de tejo. “(Vamos a) ser representantes de Paraná en Concepción del Uruguay”. En la misma línea, dijo que “es lo esencial de la vida que lleguemos a esta altura de la vida lleguemos a esta instancia y poder participar es un torneo así es un mérito”.