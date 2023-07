En Patronato se respira Sudamericana: banderines y emoción en Villa Sarmiento

Patronato jugará hoy en su cancha por Copa Sudamericana. Se trata de otro momento histórico para Entre Ríos, puesto que se tratará de la primera vez que se dispute un encuentro por este certamen en nuestro territorio, tras el cotejo frente a Melgar que disputó el equipo Santo por la Copa Libertadores.El horario de apertura del estadio será a las 16 y el cotejo frente a Botafogo de Brasil comenzará a las 19. En las inmediaciones del estadio ya comenzaron los preparativos. Podían verse hoy las calles embanderadas y los postes con los colores de rojo y negro.El gerente del club, Gustavo Abdala señaló aque por estas horas se viven “sensaciones raras”, entras las que se mezclan nervios y emoción”.“Uno recuerda otros momentos. De dónde venimos a dónde estamos. Es muy importante. Hay que valorarlo, porque no cualquiera llega a esta instancia”, dijo.Detalló que “todo lo que es externo al estadio, lo realizan los hinchas. Anoche veíamos a todos trabajando, colgando banderines y banderas, además de pintar. A ese color lo ponen ellos”.“Por ahí no nos damos cuenta, por todo el trabajo que tenemos que llevar a cabo, a dónde estamos y te lo hace ver afuera. El sábado fuimos a Mar del Plata. La gente de Alvarado nos decía: ustedes no saben a dónde estar, cómo nos gustaría estar en ese lugar. Por ahí nos vamos a dar cuenta el día de mañana”, expresó el directivo.Estimó que “vamos a completar el estadio. Serán más de 10.000 hinchas esperemos que sea una fiesta y que la provincia acompañe, porque esto es de todos”.Comentó que anoche el plantel tuvo una charla motivacional y “están muy ilusionados”.Recordó que es hincha de Patronato “desde que nací. Mi casa materna está frente al portón del club en calle Churruarín, Este era el patio de mi casa. Mi mamá me llamaba para merendar, cenar o almorzar”, completó.