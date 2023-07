Usuarios de colectivos opinaron sobre el aumento del pasaje

Rige en Paraná y en toda el área metropolitana los nuevos valores del transporte público. Se trata de una suba del 24% respecto al precio anterior, algo que se había definido semanas atrás.Cabe recordar que el valor del boleto se hizo efectivo este martes y hasta el lunes rigió un paro de transporte público de pasajeros.De esta manera los valores del pasaje son los siguientes:-Boleto general tiene un valor de 117,20 pesos;-Boleto primario (AM) 11,70 pesos;-Boleto secundario (AM), 29,30 pesos;-Boleto universitario, 35 pesos;-Boleto obrero, 76 pesos;-Boleto de jubilados 53 pesos;-Boleto nocturno 152 pesos;-Boleto Franja horaria 94 pesos; y,-Boleto de empleado público 76 pesos.Desde una parada de colectivos, este martes,dialogó con los usuarios de colectivos sobre el tema.“No sabía que el boleto aumentó, es algo que era obvio porque todo sube”, indicó una joven.“Se nos hace muy difícil pagar el boleto, ganamos muy poco y ahora debemos caminar porque no nos queda otra”, dijo una mujer al destacar que vive en barrio Rocamora y se torna muy difícil "poder viajar".“Para los jubilados está muy mal el aumento de colectivos”, señaló una vecina de la ciudad“Ya no me asusta nada, tengo 81 años, y solo me sorprendería si bajaría el boleto”, expresó un hombre al asegurar que, tras el paro de colectivos, “los choferes siempre tuvieron razón”.