Denuncia en la Escuela Normal: “Nos preocupa y nos duele”, sostuvo UADER

Política Directora de Escuela Normal denunció a la cooperadora y no le renovaron el cargo

Desde el fin de semana que comenzaron a salir rumores sobre las sospechas sobre la salida del cargo de directora de María Fernanda Casualde al frente de la primaria de la Escuela Normal “José María Torres” de Paraná.Luego del descargo presentado ayer por la ahora exdirectora, con una denuncia de por medio por supuestas “irregularidades” en la cooperadora Víctor Mercante, llegó el turno del descargo de UADER. En este caso, la secretaria de Escuelas de la Facultad de Humanidades de dicha universidad, refirió al caso en su visita a, que se emite porEn primera línea, resaltó el papel que tenía María Fernanda Casualde en la institución ubicada en calles Justo José de Urquiza y Corrientes: “Esta situación ha tomado estado público a través de las diferentes publicaciones y salidas de los medios de la profesora Casualde.y corresponde a la Secretaría de Escuela elevar los períodos de sus designaciones, que se tratan en el Consejo Directivo de la Facultad, que es el órgano de mayor gobierno que tenemos en la Facultad de Humanidades”. Asimismo, amplió: “Esto se hizo en febrero, se trata en marzo su período de continuidad y designación con su correspondiente informe. Tiene que ver con el seguimiento de la Secretaría de Escuelas hace del desempeño de los directivos en todas nuestras escuelas. El Consejo Directivo lo aprueba en los términos que fue presentada”.En base a las dudas sobre la extensión del puesto de la ahora exdirectora, remarcó las diferencias para llegar a él: “”. Asimismo, agregó: “En este caso, la profesora Casualde fue designada siempre como transitoria. Esto implica una designación a término. Sin concurso, que se está haciendo ahora y está a punto de sustanciarse porque está avanzado el proceso que es algo que como institución está normado”.Por otra parte, dejó en claro que la docente fue notificada de que su ciclo ya finalizaría el 10 de julio: “Su designación y su período de designación está explícito en la parte resolutiva que se menciona en el comunicado 281/23. La profesora fue notificada de esa resolución el 31 de marzo de este año, es decir, estaba en conocimiento. Esta notificación es oficial, no es un mero envío de correo electrónico como se publicó. Es una notificación oficial que solicito al área de despacho, donde le informó que voy a cumplir con el proceso administrativo que corresponde, dado su designación”.Por otra parte, manifestó que no desea interceder entre dos hechos totalmente ajenos como la denuncia y su salida del cargo de directora: “C. En la vía que realiza la denuncia es por una vía externa a la institución”. Asimismo, negó todo tipo de comentarios de Casualde: “No hay formalidades sobre el caso”.. Hay una comisión directiva conformada. No solamente las tres personas que la persona Casualde mencionó en su denuncia forman parte. También es sabido que hay personas de esa comisión directiva que hace mucho tiempo dejaron de cumplir su función cotidiana en la cooperadora”.Para dar por cerrado el tema, Barrera reflexionó: “En ese punto, creemos que hay una cuestión de generar una preocupación en la comunidad, un daño institucional porque se nombran a unas personas y no al resto”. También comentó que “”.