Operativo por Patronato-Botafogo: restricciones de tránsito y otros detalles

Patronato jugará este miércoles, desde las 19, un histórico partido frente a Botafogo de Brasil por los playoffs de la Copa Sudamericana. El partido empezará a las 19 y desde la Policía confirmaron que la apertura del estadio será a las 16. Asimismo, se aclaró que “cada parcialidad deberá concurrir con la entrada ya adquirida”.Se dispondrá de una, los cuales serán totales (restricción vehicular), o (restringida en forma peatonal para aquellos que no concurran al evento, excepción vecinos), conforme se indica a continuación:-Churruarin y 3 de Febrero (Restricción vehicular).-3 de Febrero y Díaz Colodrero (Restricción vehicular, solo vecinos).-Almafuerte y Marangunich (Restricción vehicular, solo vecinos).-Ayacucho y Dragones de Entre Ríos (Restricción vehicular).-Churruarin entre Ayacucho y Grella (Restricción vehicular y peatonal).-Churruarin y Derqui (Restricción vehicular).-Alte. Brown y Ayacucho (Restricción vehicular).-Basabilbaso y Saraví (Restricción vehicular).-Grella y Saraví (Restricción vehicular y personas solo autorizadas).-Grella y Gan (Restricción vehicular y peatonal, sin excepción)-Grella y La Diligencia-San Nicolás (Restricción vehicular y peatonal, sin excepción).-Churruarin y Sor Sirena (Restricción vehicular).-Churruarin y Sargento Cabral (Restricción vehicular).-Saravi y 3 de febrero (restricción Vehicular)Los simpatizantes serán controlados por las terminales de Tribuna Segura y deberán exhibir la entrada correspondiente, control de documento nacional de identidad y entrada en mano condiciones sin excepción para el ingreso al estadio.Los vecinos comprendidos dentro de los cortes totales o zona restringidas al tránsito peatonal podrían ingresar presentando documento de identidad que acredite domicilio en la zona, lo cual deberá realizarse en forma vehicular o peatonal conforme a las restricciones establecidas en el operativo.No se podrá ingresar al estadio, tanto al sector de populares o plateas, con los siguientes elementos:-No se permitirá al público el ingreso de pirotecnia (sonora, lumínica o humo).-No se permitirá el ingreso de envases de vidrio.-Papel picado (evitar posibles focos ígneos).-Paraguas.-Ingreso de equipos de mate, bebidas alcohólicas o venta en el interior del club, como así tampoco el expendio de bebidas con hielo solido.-Todo tipo de elemento contundente que pueda constituir un riesgo para terceros.-Camisetas que no sean relacionadas a los dos equipos que disputarán el encuentro.“Se permitirá el ingreso de banderas de 2 metros de largo por 1,50 metros de ancho, en el horario comprendido de 15:30 a 16:00 horas (antes de la apertura del público al estadio, de lo contrario no se permitirán colocarlas.“A los fines de brindar el marco de tranquilidad a los concurrentes al estadio, se hace saber que estará restringida la venta ambulante dentro del radio jurisdiccional del operativo como así también en las inmediaciones salvo los autorizados por los organismos municipales habilitantes, en caso de constatarse la presencia de vendedores ambulantes sin autorización y sin cumplir con las normativas vigentes, se dará inmediata intervención a los órganos de control”, informó la Policía.En cuanto a los cuida coches o trapitos, “los mismos no se encuentran autorizados ni habilitados, independientemente de los controles por parte de la autoridad policial, cualquier persona que tenga algún problema, deberá avisar al personal policial apostado en las inmediaciones o bien llamar y solicitar la presencia policial al número de emergencias “911””